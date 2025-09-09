iPhone 17 ra mắt, người Việt lần đầu được mua sớm nhất từ trước đến nay!

Tối nay, sự kiện "Awe Dropping" với tâm điểm là iPhone 17 series ra mắt toàn cầu vào lúc 0h sáng ngày 10/9, Apple chính thức giới thiệu thế hệ iPhone 17 mới.

Một tin vui chưa từng có cho người dùng Việt Nam: dòng iPhone 17 chính hãng (VN/A) dự kiến sẽ lên kệ vào ngày 19/9 tới đây. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được xếp vào nhóm thị trường mở bán sớm nhất, ngang hàng với các quốc gia lớn trong khu vực như Singapore, Thái Lan và Malaysia.

Việc Apple "nâng hạng" thị trường Việt Nam không chỉ là một tin vui mà còn là sự khẳng định vị thế quan trọng của người dùng trong nước. Giờ đây, các iFan có thể chấm dứt cảnh phải chờ đợi hàng tuần hoặc tìm đến nguồn hàng xách tay với giá cả không ổn định. Người tiêu dùng sẽ dễ dàng sở hữu những chiếc iPhone mới nhất ngay trong đợt mở bán đầu tiên với giá niêm yết rõ ràng, đi kèm chính sách bảo hành và hậu mãi chính hãng đầy đủ.

Dự kiến sẽ có 4 phiên bản iPhone 17 được "chào sân" hôm nay!

Giá bán dự kiến của các phiên bản (VN/A):

iPhone 17: giá từ 23 triệu đồng (bản 128GB).

iPhone 17 Air: giá từ 26 triệu đồng (bản 128GB).

iPhone 17 Pro: giá từ 29 triệu đồng (bản 128GB).

iPhone 17 Pro Max: giá từ 35 triệu đồng (bản 256GB).

Sức hút của iPhone 17 năm nay không chỉ đến từ việc mở bán sớm mà còn từ những nâng cấp đắt giá. Thế hệ iPhone mới được đánh giá có nhiều đột phá, đặc biệt là có sự khác biệt lớn về thiết kế. Cả bốn mẫu máy đều có ngoại hình mới mẻ nhờ sự thay đổi ở cụm camera. Tuy nhiên chính điều này cũng gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng.

Đây được dự đoán là cụm camera mới trên iPhone 17 và nó đang gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng công nghệ.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của iPhone 17 Air, mẫu máy hoàn toàn mới thay thế cho dòng Plus. Với độ mỏng kỷ lục chỉ 5.5mm, đây chính là chiếc iPhone mỏng nhất trong lịch sử của Apple, hứa hẹn sẽ là một lựa chọn cực kỳ hấp dẫn.

Với việc được mua sớm, giá bán chính thức hấp dẫn và những cải tiến đáng kể, iPhone 17 hứa hẹn sẽ tạo nên một cơn sốt mua sắm tại Việt Nam trong thời gian tới. Người dùng có thể đặt mua máy từ ngày 19/9, tuy nhiên Apple vẫn áp dụng chính sách giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua hai máy cho mỗi phiên bản.