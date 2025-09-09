iPhone 17 Pro Max sẽ có thay đổi lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone

Trong một bài đăng mới nhất trên mạng xã hội X, tài khoản ShrimpApplePro đã đăng tải thông tin cho rằng iPhone 17 Pro Max sẽ có thay đổi chưa từng có.

Thông tin cho biết tùy từng thị trường, iPhone 17 sẽ có phiên bản dùng eSIM hoàn toàn hoặc tích hợp thêm khe cắm SIM vật lý. Điểm đáng chú ý là dung lượng pin của máy cũng sẽ khác nhau giữa hai lựa chọn này. Do khe SIM chiếm một phần không gian bên trong, các mẫu có khe cắm SIM vật lý sẽ có pin thấp hơn so với bản chỉ dùng eSIM.

Nhiều khả năng, thế hệ iPhone 17 sẽ chứng kiến sự thay đổi khi Apple có thể loại bỏ khe SIM trên iPhone tại nhiều quốc gia hơn. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, ở bản có khe SIM vật lý, iPhone 17 sở hữu pin 3.692mAh, iPhone 17 Air là 3.036mAh, iPhone 17 Pro là 3.988mAh và iPhone 17 Pro Max đạt mức 4.823mAh. Trong khi đó, bản eSIM hoàn toàn của iPhone 17 vẫn giữ pin 3.692mAh, iPhone 17 Air tăng lên 3.149mAh, iPhone 17 Pro đạt 4.252mAh và iPhone 17 Pro Max cán mốc 5.088mAh. Đây là lần đầu tiên một chiếc iPhone vượt mốc 5.000mAh dung lượng pin, đánh dấu cột mốc mới cho dòng sản phẩm cao cấp của Apple.

Song song đó, Apple cũng đã yêu cầu nhân viên tại các đại lý ủy quyền ở nhiều quốc gia châu Âu hoàn thành khóa đào tạo về eSIM trước ngày 5/9. Động thái này làm dấy lên khả năng iPhone 17 sẽ là thế hệ iPhone được Apple mở rộng chính sách loại bỏ khe SIM vật lý tại nhiều thị trường, sau khi iPhone 14 từng tiên phong áp dụng tại Mỹ.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max được cho là sẽ có thêm bản màu cam và nâng cấp một số tính năng camera, như hỗ trợ zoom quang 8x.

Ngoài nâng cấp về pin, giá bán cũng được đồn đoán có sự điều chỉnh. Theo MacRumors, iPhone 17 Pro sẽ tăng thêm 100 USD so với iPhone 16 Pro nhưng bù lại dung lượng lưu trữ khởi điểm cũng được nâng từ 128GB lên 256GB. iPhone 17 Air dự kiến tăng 50 USD so với iPhone 16 Plus, trong khi iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max vẫn giữ nguyên giá bán như thế hệ tiền nhiệm.