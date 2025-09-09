Ứng dụng 3 tỷ người dùng của Mark Zuckerberg bị tố phớt lờ nhiều lỗ hổng bảo mật, dữ liệu của rất nhiều khách hàng bị rủi ro

Meta, công ty mẹ Facebook và WhatsApp, một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng khi cựu giám đốc an ninh của ứng dụng nhắn tin WhatsApp Attaullah Baig mới đây đệ đơn kiện, cáo buộc tập đoàn này phớt lờ nhiều lỗ hổng nghiêm trọng đe dọa an toàn dữ liệu của hàng tỷ người dùng. Theo hồ sơ vụ kiện được nộp tại California, cựu giám đốc an ninh cho rằng WhatsApp không thực sự “toàn vẹn” như những gì Meta quảng bá và đồng thời, sự thiếu minh bạch này có thể khiến dữ liệu riêng tư bị rủi ro.

“Người dùng phải đối mặt với quá nhiều tác hại”, ông Baig nói trong một cuộc phỏng vấn tuần trước, đồng thời cho biết ông cũng đã cảnh báo FTC và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch về những lo ngại của mình. “Điều này liên quan đến việc buộc Meta phải chịu trách nhiệm và đặt lợi ích của người dùng lên hàng đầu”.﻿

Meta ngay lập tức bác bỏ các cáo buộc, khẳng định những phát biểu đó “sai lệch và gây hiểu nhầm”, đồng thời tái khẳng định WhatsApp vẫn là một trong những nền tảng bảo mật nhất thế giới.

“Đáng buồn thay, đây lại là một kịch bản quen thuộc, trong đó một cựu nhân viên bị sa thải vì hiệu suất kém rồi sau đó công khai đưa ra những tuyên bố sai lệch, xuyên tạc công sức của đội ngũ chúng tôi”, Carl Woog, phát ngôn viên của WhatsApp, cho biết. “Bảo mật là một lĩnh vực đối đầu, và chúng tôi tự hào vì đã xây dựng được thành tích vững chắc trong việc bảo vệ quyền riêng tư của mọi người”.﻿

“Quyền riêng tư đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với tầm nhìn tương lai của chúng tôi”, Zuckerberg phát biểu sau khi thỏa thuận với FTC được công bố. “Chúng tôi sẽ thay đổi cách thức vận hành trên toàn công ty, từ ban lãnh đạo trở xuống cho đến cấp cơ sở. Chúng tôi sẽ thay đổi cách xây dựng sản phẩm, và nếu không, chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về điều đó”.﻿

Trước đó, một tổ chức tố giác khác, Whistleblower Aid, cho biết sáu nhân viên cũ và hiện tại của Meta đã tiết lộ với Quốc hội và các cơ quan quản lý liên bang rằng công ty đã gây nguy hiểm cho trẻ em trên các sản phẩm thực tế ảo của mình. Hai trong số các nhân viên cũ dự kiến sẽ ra làm chứng trong phiên điều trần của Thượng viện về vấn đề an toàn trẻ em. Đáp lại, Meta cho biết những tuyên bố đó là vô nghĩa và chỉ dựa trên các tài liệu nội bộ rò rỉ để tạo ra một câu chuyện sai sự thật.

Attaullah Baig

Đây không phải lần đầu tiên Meta đối mặt với bê bối liên quan đến quyền riêng tư. Trong quá khứ, vụ việc Cambridge Analytica từng khiến công ty bị phạt hàng tỷ đô la và trở thành tâm điểm chỉ trích toàn cầu.

Giới quan sát cho rằng vụ kiện lần này có thể đẩy Meta vào tình thế khó khăn hơn khi lòng tin của công chúng vào các nền tảng mạng xã hội ngày càng suy giảm. WhatsApp hiện có gần 3 tỷ người dùng trên toàn cầu tính đến tháng 7/2025 và bất kỳ nghi vấn nào liên quan đến an toàn dữ liệu đều có sức ảnh hưởng sâu rộng. Việc một cựu lãnh đạo cấp cao đứng ra tố cáo công ty mình từng làm việc càng khiến dư luận chú ý, bởi đây là cảnh báo từ chính nội bộ.

Trước đó, Meta từng đối diện với sức ép pháp lý tại nhiều quốc gia. Liên minh châu Âu nhiều lần phạt nặng vì vi phạm Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR). Tại Mỹ, công ty liên tục là đối tượng điều tra chống độc quyền, với cáo buộc lạm dụng vị thế thống trị để thâu tóm các đối thủ nhỏ hơn. Thêm vào đó, tranh luận xoay quanh tác động tiêu cực của Facebook và Instagram tới sức khỏe tâm lý thanh thiếu niên cũng khiến hình ảnh Meta trở nên u ám.

Vụ kiện mới xoay quanh WhatsApp vì thế có thể trở thành “giọt nước tràn ly”, nối tiếp chuỗi khủng hoảng niềm tin kéo dài nhiều năm. Dù Meta phủ nhận, nhưng sự xuất hiện của một whistle-blower nội bộ, mà cụ thể ở đây là ông Attaullah Baig, có thể buộc các cơ quan quản lý vào cuộc điều tra sâu hơn, mở ra nguy cơ bị siết chặt hơn về luật pháp và gia tăng các vụ kiện tập thể.

“Chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ người dùng và dữ liệu của họ”, ông Baig viết trong tài liệu trình lên các giám đốc điều hành cấp cao của WhatsApp, theo đơn kiện. “Hình phạt có thể rất nghiêm khắc, cả về thiệt hại thương hiệu lẫn tiền phạt”.﻿

Theo: The NY Times﻿