Acer Nitro V 15 ProPanel - Laptop gaming chuyên nghiệp RTX 5050 cho sinh viên tựu trường 2025

Hiệu năng AI GPU RTX 5000 Series xử lý mọi phần mềm cho ngành học Digital Marketing

Chiếc laptop gaming RTX 5050 Nitro V 15 ProPanel (ANV15-52) sở hữu bộ vi xử lý Intel Core i thế hệ 13 kết hợp với GPU NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc laptop gaming 2025. Đây là cấu hình phù hợp, đủ sức xử lý mượt các phần mềm chỉnh sửa video như Premiere Pro, DaVinci Resolve và các phần mềm thiết kế như Photoshop, Illustrator, thậm chí các công cụ thuần về phân tích đo lường như Google Anlytics, công cụ quảng lý CRM hoặc sử dụng Google Ads để chạy quảng cáo trực tuyến đều xử lý vượt trội.

Hiệu năng trang bị CPU Intel Core thế hệ 13 và GPU NVIDIA RTX 5050

Màn hình ProPanel hiển thị sắc nét, trình chiếu chuyên nghiệp

Một ưu điểm nổi bật của Nitro V 15 ProPanel là màn hình chuẩn hiển thị ProPanel với kích thước 15,6 inch (16:10) Full HD, tần số quét cao lên đến 180Hz và độ phủ màu 100% sRGB. Điều này giúp người dùng nhìn nội dung rõ ràng, màu sắc trung thực, một yếu tố quan trọng trong thiết kế hình ảnh, video quảng cáo và kiểm duyệt nội dung hiển thị online. Tần số quét cao đảm bảo chuyển động hình ảnh mượt mà, giảm mỏi mắt khi làm việc lâu dài trên những chuyển động nhanh như Reel, TikTok…

Màn hình ProPanel tiêu chuẩn trong phân khúc

Tản nhiệt hiệu quả, đồng hành suốt kỳ học căng thẳng

Máy được trang bị hệ thống tản nhiệt với quạt kép, khe thông hơi lớn giúp duy trì hiệu năng ổn định trong các buổi học trực tuyến kéo dài, chạy phần mềm nặng hoặc làm việc sáng tạo xuyên giờ. Điều này giúp chiếc laptop gaming 2025 này thể hiện vượt trội cho môi trường học tập năng động, sáng tạo.

Chính bảo hành 2 năm VIP 3S1

Chính sách bảo hành nhanh 2 năm 3S1 của Acer tại Việt Nam, áp dụng với dòng sản phẩm Laptop Gaming như Nitro V 15 ProPanel sẽ được kiểm tra, bảo hành và gửi lại khách chỉ trong thời gian ngắn: 03 ngày (72 giờ) bao gồm cả thứ 7, Chủ nhật. Nếu trong 03 ngày tính từ lúc nhận sản phẩm, bảo hành không hoàn thành thì khách hàng sẽ được nhận sản phẩm mới cùng loại hoặc tương đương (1 đổi 1).

Acer Back To School 2025

Chương trình Back To School 2025: Laptop Siêu Hạng - Ra Trường Trước Hẹn chính thức diễn ra từ ngày 15/07 đến 31/10/2025 mang đến nhiều cơ hội sở hữu hấp dẫn các sản phẩm dòng laptop gaming Predator, Nitro và Gaming Aspire và dòng laptop mỏng nhẹ Swift đến từ Acer Việt Nam.