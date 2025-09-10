Trên tay sớm AirPods Pro 3: Thiết kế nhỏ gọn hơn, có cảm biến nhịp tim, dịch trực tiếp và chống ồn “đỉnh nhất thế giới”

Sau khi được công bố tại sự kiện "Awe Dropping", khu vực trưng bày AirPods Pro 3 lập tức thu hút đông đảo khách tham quan. Chúng tôi cũng đã có cơ hội tiếp cận và trên tay mẫu tai nghe mới nhất của Apple để cảm nhận những thay đổi sau ba năm chờ đợi.

AirPods Pro 3 mang kiểu dáng nhỏ gọn hơn, phần housing được bo mềm mại hơn so với thế hệ trước. Apple cung cấp tới 5 kích thước nút tai khác nhau, hứa hẹn mang lại khả năng ôm tai tốt và hạn chế hở âm. Hộp sạc vẫn giữ kiểu dáng quen thuộc, nhưng đã đồng bộ với chuẩn USB-C.

Điểm nhấn lớn nhất của thế hệ mới là cảm biến nhịp tim. Đây là cảm biến quang học PPG siêu nhỏ, có khả năng phát tia hồng ngoại 256 lần/giây để đo mức hấp thụ ánh sáng trong máu. Kết hợp cùng iPhone, tính năng này cho phép theo dõi nhịp tim và dữ liệu luyện tập chi tiết.

AirPods Pro 3 cũng được giới thiệu với tính năng dịch trực tiếp. Khi phát hiện người đối diện nói chuyện, tai nghe sẽ tự động giảm âm lượng và dịch sang ngôn ngữ của người dùng.

Đây là tính năng sẽ rất hữu dụng với những bạn làm công việc phải giao tiếp với người nước ngoài; hoặc cho những bạn thường xuyên đi công tác, du lịch. Apple còn nâng cấp khả năng chống ồn chủ động, tuyên bố hiệu quả gấp đôi so với AirPods Pro 2.

AirPods Pro 3 có giá bán 249 USD, tương đương khoảng 6,6 triệu đồng, mở đặt trước từ hôm nay và sẽ chính thức giao hàng từ ngày 19/9.