Cụm camera mới trên iPhone 17 series: Gây tranh cãi, nhưng lại giải quyết một vấn đề lâu năm

Kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên ra mắt vào năm 2007, Apple luôn bố trí cụm camera ở góc trên bên trái mặt lưng. Trải qua nhiều thế hệ, từ iPhone camera đơn cho đến iPhone 11 với thiết kế "ba mắt", cách đặt camera này vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, theo thời gian, cảm biến camera ngày càng to và hiện đại hơn, trong khi điện thoại lại ngày một mỏng đi.

Hệ quả là khi đặt máy trên bàn, mỗi lần chạm để nhắn tin, trả lời email hay chỉ đơn giản là lướt web, chiếc iPhone sẽ lắc lư rất khó chịu. Đây lại là tình huống sử dụng phổ biến, đặc biệt với những ai thường xuyên làm việc cạnh điện thoại.

Camera iPhone qua các thời kỳ, cho đến trước iPhone 17 series

Với iPhone 17, Apple đã chính thức giải quyết vấn đề tồn tại suốt hơn một thập kỷ. Ngoại trừ bản iPhone 17 tiêu chuẩn, toàn bộ dòng sản phẩm mới đều sở hữu thiết kế camera dạng thanh ngang trải dài ở mặt lưng. Cách bố trí này không chỉ giảm hiện tượng "lắc lư" khó chịu, mà còn mang lại một vẻ cân đối hơn.

Cụm camera mới trên iPhone 17 Pro và Pro Max.

Hiện tượng lắc lư đã giảm rất nhiều trên iPhone 17 Pro Max.

Thực tế, ý tưởng camera dạng thanh ngang không mới. Google đã đi trước với dòng Pixel 6, áp dụng thiết kế camera dạng thanh kéo dài toàn chiều ngang mặt lưng. Trước đó rất lâu, Nexus 6P mà Google hợp tác với Huawei cũng từng thử nghiệm kiểu bố trí tương tự. Lợi ích rất rõ ràng: dàn đều trọng lượng và kích thước của cụm camera, giúp máy không chỉ chắc chắn hơn khi cầm mà còn ổn định tuyệt đối khi đặt xuống. Nói cách khác, thiết kế camera này biến chiếc điện thoại thành một khối phẳng vững vàng thay vì một "cục bập bênh" trên mặt bàn.



iPhone có cụm camera dồn về 1 bên sẽ bị lắc lư mạnh khi chạm vào màn hình lúc máy nằm trên mặt bàn

Dù thiết kế camera trên iPhone 17 Pro/Pro Max và iPhone Air vẫn chưa hoàn toàn phẳng như Pixel 6, bởi các ống kính vẫn hơi nhô lên so với phần viền ngang, nhưng sự thay đổi này vẫn mang lại khác biệt lớn. Thay vì bị lệch một bên như trước, cụm camera giờ được dàn đều, giúp máy cân bằng hơn đáng kể khi đặt xuống bàn. Người dùng có thể yên tâm thao tác mà không còn cảnh điện thoại lắc lư khó chịu như những thế hệ trước.

iPhone Air có 1 camera sau, nếu không nhờ thanh camera ngang thì có lẽ nó sẽ rung lắc rất mạnh khi dùng trên mặt bàn.

Nhưng nhờ thiết kế camera dạng thanh, iPhone Air vẫn không rung lắc nhiều khi sử dụng trong tình huống này.

Về mặt thẩm mỹ thì cái đẹp là tùy mỗi người cảm nhận, nhưng ít nhất camera dạng thanh ngang sẽ tạo ra sự cân bằng, cũng là một cách để tăng trải nghiệm sử dụng cho khách hàng.

Đây không phải lần đầu tiên Apple thay đổi thiết kế camera và gây ra tranh cãi. Khi iPhone 11 ra mắt với cụm camera "ba mắt", cộng đồng mạng từng chế giễu khá nhiều, cho rằng thiết kế lạ mắt và thậm chí… hơi kỳ dị. Thế nhưng theo thời gian, kiểu bố trí này không chỉ trở nên quen thuộc mà còn được nhiều hãng Android học theo, biến nó thành chuẩn mực trong vài năm liền. Sẽ không ngạc nhiên nếu sau iPhone 17, kiểu camera dạng thanh ngang này cũng sớm lan rộng trên thị trường.

Trong nhiều năm qua, người dùng đã quen với việc sống chung với cụm camera lồi ở góc trái. Họ mua ốp lưng dày hơn, tìm cách kê thêm hoặc đơn giản là chấp nhận việc máy rung rinh trên bàn. Thiết kế camera trên dòng iPhone 17 có thể xem là thay đổi lớn cả về hình thức và trải nghiệm hằng ngày.