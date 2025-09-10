5 lý do nên chọn điều hòa Cassette WindFree™ 1 hướng, giải pháp làm mát đột phá từ Samsung

Giải phóng không gian tường, lên đời không gian sống

Khác biệt lớn nhất của Cassette WindFree™ 1 hướng so với điều hoà dân dụng thông thường chính là thiết kế siêu mỏng (chỉ 135mm) và có thể lắp đặt ngay trên trần nhà. Thiết kế độc đáo này giúp người dùng có thêm không gian tường để sử dụng cho các mục đích như trang trí tranh ảnh, thiết đặt kệ đựng đồ, bố trí khu vực chơi cho thú cưng… Đặc biệt, với các căn hộ có chiều cao trần hạn chế, điều hòa Cassette WindFree™ 1 hướng là lựa chọn hợp lý, giúp giữ nguyên thẩm mỹ kiến trúc mà vẫn đảm bảo trải nghiệm sống thoải mái cho mọi thành viên gia đình.

Thiết kế siêu mỏng, lắp đặt âm trần của Cassette WindFree™ 1 hướng giúp giải phóng không gian sống và tận dụng hiệu quả không gian trần nhà

Trải nghiệm sống triệu đô, được nhiều bất động sản cao cấp tin chọn

Điều hòa Cassette WindFree™ 1 hướng mang đến trải nghiệm vượt trội và toàn diện, từ thiết kế giàu tính thẩm mỹ, hiệu quả vận hành đến sự đồng hành toàn diện từ đội ngũ Samsung. Quá trình tư vấn kỹ thuật, hậu mãi đến bảo trì đều được thực hiện bài bản theo chuẩn quốc tế. Đây cũng là lý do mà hàng loạt chủ đầu tư của các dự án bất động sản cao cấp đều đang tin chọn sản phẩm này. Trong đó, có thể kể đến như Son Kim Land (Metropole Thủ Thiêm), Sunshine Group (Sunshine Green Iconic), Filmore (The Filmore Đà Nẵng), An Phú Invest (The Fibonan Ecopark)… đều đang tin tưởng lựa chọn điều hòa Cassette WindFree™ 1 hướng trong các dự án của mình. Trong năm nay, bên cạnh phân khúc bán sỉ B2B, Samsung cũng đẩy mạnh phân khúc bán lẻ B2C với Điều hòa Cassette WindFree™ 1 hướng. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ được trải nghiệm không gian sống triệu đô ngay trong ngôi nhà của mình. Samsung mở rộng kênh bán hàng thông qua các đối tác lắp đặt chuyên nghiệp, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với sản phẩm điều hoà hệ thống vượt trội này.

Nhiều nhà đầu tư đang tin tưởng lựa chọn giải pháp điều hoà của Samsung cho các dự án cao cấp của mình

Tiết kiệm điện năng tối đa, giảm chi phí hiệu quả

Với các chung cư và dự án bất động sản lớn, nhu cầu tối ưu năng lượng điện là vô cùng quan trọng. Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho cư dân, gia tăng hiệu quả quản lý mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng sống xanh, sống bền vững tại các đô thị hiện đại. Với chế độ WindFree™ thông minh, điều hoà của Samsung giúp tiết kiệm đến 55% điện năng so với chế độ làm mát thông thường. Tại các dự án cao cấp như The Filmore Đà Nẵng và Metropole Thủ Thiêm, việc lắp đặt hàng nghìn dàn lạnh Cassette WindFree™ 1 hướng kết hợp hệ thống DVM Eco đã phản ánh niềm tin vào hiệu suất làm lạnh bền bỉ và khả năng tiết kiệm điện vượt trội của sản phẩm. Ngoài ra, tất cả các mẫu trong dòng điều hòa SAC mới đã chuyển sang sử dụng chất làm lạnh R32 thay vì chất làm lạnh R410A, giúp nâng cao hiệu suất làm lạnh và thân thiện hơn với môi trường. Các dàn nóng cũng được trang bị công nghệ Durafin™ Ultra độc quyền của Samsung, có lớp phủ chống ăn mòn, giúp bảo vệ dàn trao đổi nhiệt khỏi tình trạng gỉ sét, duy trì hiệu suất hoạt động lâu dài.

Điều hòa Cassette WindFree™ 1 hướng được lắp đặt tại một căn hộ thuộc dự án Metropole Thủ Thiêm

Điều hòa không gió buốt, hiệu suất làm mát vượt trội

Người dùng hiện đại đang ngày càng quan tâm nhiều hơn đến sức khoẻ cũng như môi trường sống. Với công nghệ WindFree™ trứ danh trên điều hoà Samsung, tình trạng sốc nhiệt do gió buốt thổi từ họng điều hoà sẽ được giải quyết triệt để. Cassette WindFree™ 1 hướng nhẹ nhàng lan tỏa gió mát thông qua 10.000 lỗ siêu nhỏ trên điều hoà, từ đó mang đến không gian sống thoải mái và hạn chế các bệnh về đường hô hấp thường xảy ra do chênh lệch nhiệt độ đột ngột trong những ngày nóng. Dù sở hữu thiết kế siêu mỏng gọn song dòng điều hoà này vẫn sở hữu hiệu suất làm mát ấn tượng, với cánh đảo gió lớn lên đến 100mm, dễ dàng mang đến luồng khí mát lạnh trong khoảng cách lên tới 8 mét.

Điều khiển thông minh chuẩn đô thị hiện đại

Sản phẩm điều hoà của Samsung được tích hợp sẵn Wi-Fi, cho phép kết nối trực tiếp với ứng dụng SmartThings mà không cần thiết bị hỗ trợ. Ngoài ra, người dùng cũng có thể điều khiển điều hòa bằng trợ lý giọng nói Bixby thông qua điện thoại di động, cho phép sử dụng nhiều tính năng thông qua giọng nói, từ việc điều chỉnh tốc độ quạt, thay đổi chế độ hoạt động, kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm trong phòng đến thực hiện các thao tác chính xác như kích hoạt chế độ WindFree™ theo thời gian đã cài đặt.Với giải pháp kiểm soát thông minh qua bảng điều khiển Wired Touched Remote Controller, cư dân đô thị có thể dễ dàng điều chỉnh thông số, kiểm soát thông tin điều hoà một cách trực quan. Ngoài ra một số dự án như Metropole Thủ Thiêm hiện cũng đang áp dụng giải pháp kết nối qua Wifi Kit, giúp cư dân điều khiển điều hòa linh hoạt mọi lúc, mọi nơi thông qua ứng dụng smarthome.

Với 51 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hoà không khí, bao gồm cả điều hoà dân dụng và điều hoà hệ thống cung cấp cho khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp, Samsung đang góp phần dẫn dắt xu hướng tại nhiều đô thị lớn. Trong đó, Cassette WindFree™ 1 hướng được xem như một điển hình thành công khi cùng lúc đáp ứng nhiều nhu cầu về thẩm mỹ, hiệu suất làm mát và quản lý điện năng của người dùng hiện đại, mở ra trải nghiệm sống triệu đô cho hàng triệu gia đình Việt.