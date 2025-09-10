iPhone 17 và những "lần đầu tiên" trong lịch sử: từ màn hình 120 Hz đến iPhone mỏng nhất

Lần đầu iPhone bản thường có màn hình 120 Hz

Sau nhiều năm chỉ dừng ở mức 60 Hz, iPhone 17 là chiếc iPhone bản thường đầu tiên được Apple trang bị màn hình ProMotion 120 Hz. Đây là bước tiến đáng kể, đưa trải nghiệm của người dùng iPhone phổ thông tiến gần hơn với dòng Pro. Việc cuộn trang, chơi game hay xem video đều mượt mà, trơn tru hơn rõ rệt. Ngoài ra, màn hình OLED Super Retina XDR trên iPhone 17 cũng đạt độ sáng tối đa 3.000 nits và phủ kính Ceramic Shield 2 giúp chống xước và va đập tốt hơn.

Lần đầu iPhone có phiên bản dung lượng 2 TB đắt nhất lịch sử

Apple lần đầu đưa dung lượng bộ nhớ 2 TB lên iPhone 17 Pro Max. Phiên bản này có giá bán chính hãng gần 64 triệu đồng tại Việt Nam, trở thành chiếc iPhone đắt nhất trong lịch sử. Việc tăng dung lượng lưu trữ khổng lồ phản ánh nhu cầu quay phim 4K, 8K và xử lý nội dung AI ngày càng lớn, đồng thời cũng nhắm đến nhóm khách hàng chuyên nghiệp.

Lần đầu xuất hiện iPhone Air mỏng nhất

Song hành cùng iPhone 17 và Pro, Apple lần đầu giới thiệu iPhone Air với thiết kế mỏng chỉ 5,6 mm, nhẹ 165 g. Đây là chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay, thậm chí còn nhẹ và mỏng hơn nhiều flagship Android hay cả iPad Pro. Apple sử dụng khung titanium để đảm bảo độ bền, kết hợp kính Ceramic Shield 2, mang lại một sản phẩm cân bằng giữa thẩm mỹ và độ cứng cáp.

Lần đầu tiên camera selfie có cảm biến vuông

Một chi tiết gây chú ý là camera trước của iPhone 17 lần đầu tiên sử dụng cảm biến vuông thay vì tròn. Camera 18 MP này đi kèm tính năng Center Stage, kết hợp AI để tự động căn chỉnh khung hình khi gọi video hay selfie nhóm. Đây không chỉ là thay đổi thẩm mỹ mà còn mang lại khả năng thu sáng và tái tạo hình ảnh tốt hơn, đặc biệt khi quay video.

Lần đầu tiên loại bỏ bản 128 GB

Toàn bộ dòng iPhone 17 đều khởi điểm từ 256 GB, đồng nghĩa dung lượng 128 GB đã chính thức bị khai tử. Đây là bước đi quan trọng của Apple, cho thấy định hướng iPhone trở thành thiết bị xử lý và lưu trữ nội dung lớn, đặc biệt trong bối cảnh quay phim ProRes RAW, chụp ảnh RAW hay xử lý AI đều đòi hỏi dung lượng cao.

Lần đầu có tổ hợp chip A19 + N1 + C1X

Apple đã thay đổi cách cấu trúc phần cứng trên iPhone 17 Pro và Air khi lần đầu tiên trang bị tổ hợp ba chip riêng biệt. A19 hoặc A19 Pro đảm nhiệm vai trò xử lý chính, chip N1 chuyên lo kết nối mạng nội bộ với Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread, trong khi modem C1X tối ưu cho kết nối di động. Đây là lần đầu iPhone tách riêng các khối chức năng, hướng tới hiệu năng ổn định và tối ưu cho Apple Intelligence.

Lần đầu sự kiện Apple có phụ đề tiếng Việt

Đêm 10/9, Apple lần đầu phát trực tuyến sự kiện ra mắt iPhone với phụ đề tiếng Việt ngay trên Apple.com. Động thái này diễn ra song song với việc Việt Nam được nâng cấp thành thị trường hạng 1, mở bán iPhone mới cùng ngày với Mỹ, Nhật và Singapore. Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế ngày càng lớn của thị trường Việt trong mắt Apple.

Lần đầu iPhone Pro hỗ trợ ProRes RAW, Genlock và tản nhiệt buồng hơi

Không chỉ thay đổi dung lượng hay chip, iPhone 17 Pro và Pro Max cũng là những mẫu iPhone đầu tiên hỗ trợ quay phim ProRes RAW và tính năng Genlock, vốn chỉ xuất hiện trên thiết bị quay chuyên nghiệp. Apple còn bổ sung hệ thống tản nhiệt buồng hơi giúp máy duy trì hiệu năng cao trong thời gian dài, giải quyết điểm yếu nóng máy từng bị phàn nàn ở các thế hệ trước.

Lần đầu iPhone Air chỉ dùng eSIM

iPhone Air trở thành mẫu iPhone đầu tiên không còn khay SIM vật lý, chỉ hỗ trợ eSIM. Đây là quyết định giúp Apple đạt được thiết kế siêu mỏng, đồng thời thúc đẩy xu hướng chuyển dịch sang eSIM toàn cầu. Với nhiều người dùng thường xuyên đi lại, đây có thể là một thay đổi đáng cân nhắc, nhưng nó phù hợp với triết lý cắt bỏ để hoàn thiện vốn quen thuộc của Apple.

Lần đầu tiên người dùng Việt được ưu ái

Apple công bố mức giá khởi điểm cho từng dòng sản phẩm như sau: iPhone 17 từ 24,99 triệu đồng với hai lựa chọn 256 GB và 512 GB; iPhone Air từ 31,99 triệu đồng với các bản 256 GB, 512 GB và 1 TB; iPhone 17 Pro từ 34,99 triệu đồng với 256 GB, 512 GB và 1 TB; và iPhone 17 Pro Max từ 37,99 triệu đồng, đặc biệt có thêm bản 2 TB với giá gần 64 triệu đồng. Người dùng có thể đặt trước từ 19h ngày 12/9 và nhận máy từ 19/9, cùng thời điểm với Mỹ, Nhật và Singapore và đây cũng là lần đầu tiên mà thị trường Việt Nam được ưu ái tới vậy.