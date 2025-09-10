Hình ảnh quảng cáo iPhone Air tại Hàn Quốc gây xôn xao MXH vì quá khác biệt, tìm hiểu mới thấy "nhà Táo" quá tinh tế

Mới đây, chiếc iPhone Air mới toanh và được cả thế giới chú ý đã chính thức được Apple giới thiệu trên toàn cầu. Điểm nhấn gây thu hút của chiếc iPhone này chính là thiết kế siêu mỏng nhẹ chỉ 5,6mm. Là sản phẩm mới với nhiều đột phá, giới chuyên môn nhận định đây chính là chủ lực cho kế hoạch quảng bá của "Táo Khuyết".

Vốn nổi tiếng với chiến lược marketing độc đáo và đầy tính nghệ thuật Apple, tiếp tục thể hiện sự tinh tế và cách tiếp cận khác biệt tùy theo từng thị trường. Cụ thể, tại thị trường Hàn Quốc, thay vì sử dụng hình ảnh ngón tay để thể hiện độ mỏng ấn tượng của thiết bị như thường lệ hay một số khu vực khác, Apple đã lựa chọn một phương án quảng bá hoàn toàn khác.

Apple quảng bá iPhone Air đầy tinh tế và tùy chỉnh theo từng thị trường

Hình ảnh tay thể hiện độ mỏng có thể bình thường ở nhiều nơi, tuy nhiên với văn hóa Hàn Quốc thì điều này có thể dẫn đến những yếu tố nhạy cảm (ám chỉ kích cỡ "cậu bé"). Tuy nhiên cách xử lý của Apple đã tránh hoàn toàn hình ảnh này và chỉ dùng hình ảnh iPhone cũng đủ làm nổi bật độ mỏng của iPhone Air. Đây là cách mà Apple thể hiện sự tôn trọng và am hiểu văn hóa địa phương. Điều này không chỉ giúp chiến dịch quảng cáo trở nên hiệu quả hơn mà còn tránh được những phản ứng tiêu cực không đáng có, đồng thời củng cố hình ảnh một thương hiệu luôn quan tâm đến trải nghiệm và cảm nhận của người dùng trên toàn cầu.

iPhone Air là chiếc điện thoại mỏng nhất từ trước đến nay của Apple

Phản ứng từ cộng đồng mạng Hàn Quốc và nhiều nơi khác là vô cùng tích cực. Nhiều người dùng đã bày tỏ sự ngạc nhiên và dành những lời khen ngợi không ngớt cho sự tinh tế của Apple. "Họ thực sự hiểu rõ thị trường của mình," một bình luận trên mạng xã hội X.

Một người khác viết: "Đây là cách làm marketing đẳng cấp, vừa đạt mục tiêu truyền thông vừa không làm mất lòng khách hàng."

Tại Việt Nam, iPhone Air có giá lần lượt là 31,99 triệu đồng với phiên bản 256GB và 38,49 triệu đồng cho phiên bản 512GB. Mức giá cao nhất của chiếc điện thoại này lên đến 44,99 triệu đồng đối với phiên bản bộ nhớ trong 1TB.

Sản phẩm bắt đầu mở đặt hàng sớm từ ngày 12/9 trên Apple Store Online Việt Nam và được mở bán chính thức từ ngày 19/9 tới. Đây là lần đầu tiên người dùng Việt sẽ có thể mua máy sớm ngang nhóm thị trường cấp 1 tại khu vực Đông Nam Á: Singapore, Thái Lan và Malaysia.