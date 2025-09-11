Hot girl Hàn từng sang Việt Nam trên tay sớm cả 4 mẫu iPhone mới, màu nào cũng thành pose ảnh quá salay

KV, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 08:00 11/09/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Trong khi các tín đồ công nghệ vẫn đang "đứng ngồi không yên" chờ ngày iPhone 17 chính thức mở bán, thì nàng hot girl này đã có thể trên tay sớm cả 4 mẫu điện thoại mới của Apple.

Mới đây, cư dân mạng đã phải xuýt xoa trước một loạt ảnh trên tay 4 mẫu iPhone mới vừa được Apple ra mắt bao gồm: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max từ tài khoản Instagram @j876my. Được biết, cô nàng hot girl Hàn này là một người mẫu tự do và được mời đến sự kiện ra mắt iPhone mới của Apple. Không chỉ vậy, cô còn từng đến Việt Nam và có một bức ảnh đội nón lá truyền thống.   

Hot girl Hàn từng sang Việt Nam trên tay sớm cả 4 mẫu iPhone mới, màu nào cũng thành pose ảnh quá salay- Ảnh 1.

Cô nàng từng đến Việt Nam du lịch và bức ảnh được đăng tải

Nàng hot girl đã khoe loạt ảnh trên tay sớm cả 4 mẫu iPhone mới hiện chưa được mở bán. Ngoài ra, cách cô nàng pose dáng, check-in với những chiếc điện thoại vừa ra mắt cũng rất đáng để dân tình học hỏi. 

Hot girl Hàn từng sang Việt Nam trên tay sớm cả 4 mẫu iPhone mới, màu nào cũng thành pose ảnh quá salay- Ảnh 2.

Full combo mà iFan nào cũng mê: iPhone 17 Pro với ốp lưng TechWoven MagSafe mới, Airpod 3 Pro, Apple Watch và sợi dây đeo chéo giá 1,66 triệu đồng

Hot girl Hàn từng sang Việt Nam trên tay sớm cả 4 mẫu iPhone mới, màu nào cũng thành pose ảnh quá salay- Ảnh 3.

Cô nàng pose dáng với iPhone Air - chiếc iPhone mỏng nhất lịch sử

Hot girl Hàn từng sang Việt Nam trên tay sớm cả 4 mẫu iPhone mới, màu nào cũng thành pose ảnh quá salay- Ảnh 4.

Nàng hot girl thử selfie cùng iPhone Air

Hot girl Hàn từng sang Việt Nam trên tay sớm cả 4 mẫu iPhone mới, màu nào cũng thành pose ảnh quá salay- Ảnh 5.

Trên tay chiếc iPhone 17 màu mới Xanh Lá Xô Thơm

Hot girl Hàn từng sang Việt Nam trên tay sớm cả 4 mẫu iPhone mới, màu nào cũng thành pose ảnh quá salay- Ảnh 6.

Mẫu iPhone 17 Pro màu Xanh Đậm

Hot girl Hàn từng sang Việt Nam trên tay sớm cả 4 mẫu iPhone mới, màu nào cũng thành pose ảnh quá salay- Ảnh 7.

Một cách flex tinh tế khi trên tay cả 3 mẫu iPhone

Hot girl Hàn từng sang Việt Nam trên tay sớm cả 4 mẫu iPhone mới, màu nào cũng thành pose ảnh quá salay- Ảnh 8.

Full các model màu sắc của mẫu iPhone 17 vừa ra mắt

Hot girl Hàn từng sang Việt Nam trên tay sớm cả 4 mẫu iPhone mới, màu nào cũng thành pose ảnh quá salay- Ảnh 9.

Cô nàng check-in tại Apple Park - nơi vừa diễn ra sự kiện ra mắt thế hệ iPhone 17

Hot girl Hàn từng sang Việt Nam trên tay sớm cả 4 mẫu iPhone mới, màu nào cũng thành pose ảnh quá salay- Ảnh 10.

Sắc cam nổi bật của iPhone 17 Pro phối cùng dây đeo mới cũng rất nổi bật và thời trang

 

Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày