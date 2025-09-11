Mới đây, cư dân mạng đã phải xuýt xoa trước một loạt ảnh trên tay 4 mẫu iPhone mới vừa được Apple ra mắt bao gồm: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max từ tài khoản Instagram @j876my. Được biết, cô nàng hot girl Hàn này là một người mẫu tự do và được mời đến sự kiện ra mắt iPhone mới của Apple. Không chỉ vậy, cô còn từng đến Việt Nam và có một bức ảnh đội nón lá truyền thống.

Cô nàng từng đến Việt Nam du lịch và bức ảnh được đăng tải

Nàng hot girl đã khoe loạt ảnh trên tay sớm cả 4 mẫu iPhone mới hiện chưa được mở bán. Ngoài ra, cách cô nàng pose dáng, check-in với những chiếc điện thoại vừa ra mắt cũng rất đáng để dân tình học hỏi.

Full combo mà iFan nào cũng mê: iPhone 17 Pro với ốp lưng TechWoven MagSafe mới, Airpod 3 Pro, Apple Watch và sợi dây đeo chéo giá 1,66 triệu đồng

Cô nàng pose dáng với iPhone Air - chiếc iPhone mỏng nhất lịch sử

Nàng hot girl thử selfie cùng iPhone Air

Trên tay chiếc iPhone 17 màu mới Xanh Lá Xô Thơm

Mẫu iPhone 17 Pro màu Xanh Đậm

Một cách flex tinh tế khi trên tay cả 3 mẫu iPhone

Full các model màu sắc của mẫu iPhone 17 vừa ra mắt

Cô nàng check-in tại Apple Park - nơi vừa diễn ra sự kiện ra mắt thế hệ iPhone 17