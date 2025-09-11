Trong khi các tín đồ công nghệ vẫn đang "đứng ngồi không yên" chờ ngày iPhone 17 chính thức mở bán, thì nàng hot girl này đã có thể trên tay sớm cả 4 mẫu điện thoại mới của Apple.
Mới đây, cư dân mạng đã phải xuýt xoa trước một loạt ảnh trên tay 4 mẫu iPhone mới vừa được Apple ra mắt bao gồm: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max từ tài khoản Instagram @j876my. Được biết, cô nàng hot girl Hàn này là một người mẫu tự do và được mời đến sự kiện ra mắt iPhone mới của Apple. Không chỉ vậy, cô còn từng đến Việt Nam và có một bức ảnh đội nón lá truyền thống.
Nàng hot girl đã khoe loạt ảnh trên tay sớm cả 4 mẫu iPhone mới hiện chưa được mở bán. Ngoài ra, cách cô nàng pose dáng, check-in với những chiếc điện thoại vừa ra mắt cũng rất đáng để dân tình học hỏi.