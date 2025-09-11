Trên tay iPhone Air siêu mỏng và iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ trụ, có xấu thật không?

Apple vừa chính thức giới thiệu thế hệ iPhone 17 tại sự kiện Awe Dropping, mang đến hai sản phẩm nổi bật: iPhone Air - chiếc iPhone mỏng nhất lịch sử và iPhone 17 Pro - mẫu iPhone với bước ngoặt về thiết kế. Đây cũng là hai phiên bản được cộng đồng công nghệ nhắc đến nhiều nhất ngay sau khi sự kiện khép lại.

iPhone Air được xem là tâm điểm của sự kiện khi sở hữu thân máy chỉ 5,6mm - độ mỏng khó tin so với chuẩn smartphone hiện nay. Apple lựa chọn cách gọi ngắn gọn là iPhone Air, thay vì iPhone 17 Air như những tin đồn trước đó. (Ảnh: MacRumors)

Sự mảnh mai này giúp thiết bị trở thành mẫu iPhone nhẹ nhàng và thanh thoát nhất, nhưng đồng thời cũng tạo nên thách thức trong trải nghiệm cầm nắm. Vì quá mỏng nên cụm camera sau nổi bật hẳn lên, khiến phần đảo camera càng thêm chú ý. (Ảnh: Gizmodo)

Dù chỉ có một ống kính duy nhất ở mặt lưng, iPhone Air vẫn hỗ trợ zoom quang học 2x - một chi tiết cho thấy Apple tối ưu mạnh mẽ phần mềm lẫn cảm biến. Nhìn cận cảnh, cụm camera như được "gắn" nổi trên bề mặt thân máy, tạo nên một phong cách thị giác khá khác biệt. (Ảnh: Engadget)

Ngoài yếu tố thiết kế, mức giá cũng là điều gây bàn tán. iPhone Air sẽ mở bán tại Việt Nam với giá khởi điểm 31,99 triệu đồng, một con số không hề dễ tiếp cận, nhưng phản ánh rõ vị thế sản phẩm đặc biệt trong hệ sinh thái iPhone. Đây là chiếc máy dành cho những ai muốn sở hữu một iPhone siêu mỏng, khác biệt hoàn toàn so với chuẩn mực quen thuộc. (Ảnh: Wired)

Trong khi đó, iPhone 17 Pro/Pro Max lại được nhắc đến như thiết bị đánh dấu sự đổi mới mạnh mẽ về thiết kế của Apple. Nếu iPhone 17 tiêu chuẩn vẫn giữ kiểu dáng quen thuộc, thì bản Pro đã lột xác với mặt lưng được chia thành hai tông màu tương phản, vừa cá tính vừa hiện đại. (Ảnh: Gizmodo)

Đáng chú ý nhất chính là cụm camera sau có kích thước lớn hơn đáng kể, nổi bật như một dấu ấn riêng. Tất cả ống kính đều được nâng cấp lên độ phân giải 48 megapixel, hứa hẹn mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh đỉnh cao hơn. (Ảnh: 9to5Mac)

Cấu trúc nhôm nguyên khối của iPhone 17 Pro cũng là điểm nhấn giúp tăng độ bền, đồng thời mang lại cảm giác chắc chắn khi cầm. Ở mặt trước, Apple vẫn giữ nguyên thiết kế tương tự thế hệ trước, với màn hình tràn viền và Dynamic Island quen thuộc, không có sự thay đổi lớn. (Ảnh: 9to5Mac)

Điều này khiến mặt lưng trở thành khu vực tập trung toàn bộ sự khác biệt, nơi Apple muốn tạo nên sự nhận diện ngay khi người dùng nhìn thấy sản phẩm. (Ảnh: Bloomberg)

