Công an cảnh báo vấn đề nghiêm trọng trên phần mềm nhiều người dân đang sử dụng, cần kiểm tra ngay

WinRAR là một chương trình nén và giải nén tệp được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, vừa bị phát hiện tồn tại 2 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Người dùng WinRAR cần cập nhật ngay phiên bản mới nhất để tránh bị khai thác.

Hai lỗ hổng bảo mật vừa được phát hiện trong phần mềm WinRAR (CVE-2025-8088 và CVE-2025-6218) cho phép tin tặc thực thi mã độc từ xa (RCE) và cài cắm phần mềm độc hại ngay khi người dùng mở hoặc giải nén tệp tin nén có chứa mã độc. Thực trạng trên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng, có thể bị tin tặc lợi dụng để chiếm quyền kiểm soát tên miền, phát tán mã độc, giả mạo thông tin hoặc xâm nhập trái phép vào hệ thống nội bộ của các cơ quan, tổ chức như:

(1) Tên miền cấp hai bị chiếm dụng

Khi tên miền cấp hai vẫn tồn tại trên hệ thống DNS nhưng trỏ tới hạ tầng, dịch vụ đã ngừng hoạt động, tin tặc có thể chiếm quyền kiểm soát và lợi dụng để:

- Giả mạo giao diện, dịch vụ của cơ quan, tổ chức nhằm thực hiện các cuộc tấn công lừa đảo (phishing), thu thập thông tin nhạy cảm của người dân.

- Phát tán phần mềm độc hại, lây nhiễm mã độc đến thiết bị của người dùng.

- Gửi thư điện tử (email) giả mạo từ địa chỉ hợp lệ để vượt qua các cơ chế xác thực bảo mật, từ đó xâm nhập sâu hơn vào hệ thống nội bộ, gây rò rỉ dữ liệu hoặc chiếm quyền điều khiển hệ thống.

(2) Rò rỉ, mất cắp thông tin từ hệ thống cũ

- Các máy chủ hoặc dịch vụ cũ không còn được quản trị, giám sát sẽ không được cập nhật bản vá bảo mật.

- Tin tặc có thể khai thác các lỗ hổng này để chiếm quyền điều khiển, cài cắm mã độc, hoặc dùng làm bàn đạp mở rộng tấn công.

- Nguy cơ lớn nhất là rò rỉ tài liệu nội bộ, dữ liệu nhạy cảm hoặc thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn thông tin và uy tín của cơ quan, tổ chức.

Từ tình trạng trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo các cơ quan, đơn vị chủ quản các hệ thống thông tin:

- Tăng cường giám sát an ninh mạng, thường xuyên kiểm tra, vá lỗ hổng bảo mật, cập nhật ngay phần mềm phiên bản mới nhất để tránh bị khai thác.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên... về nguy cơ tấn công mạng liên quan đến tên miền và hệ thống cũ.

- Thiết lập quy trình quản lý tập trung, đồng bộ nhằm đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho toàn bộ hạ tầng công nghệ thông tin đang quản lý, vận hành.