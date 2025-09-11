Thần đồng Lamine Yamal được "nuông chiều" khiến cầu thủ Barcelona ghen tỵ, phòng thay đồ bắt đầu "lục đục"

Mới 18 tuổi nhưng Lamine Yamal đã trở thành ngôi sao sáng nhất ở Barcelona. Thần đồng bóng đá Tây Ban Nha liên tục được HLV lẫn ban lãnh đạo bảo vệ, ưu ái như "báu vật". Tuy nhiên, chính sự đặc biệt này lại đang khiến phòng thay đồ Barca râm ran nhiều lời xì xào, thậm chí có nguy cơ tạo nên những mâu thuẫn khó gỡ.

Thần đồng và đặc quyền

Không thể phủ nhận Yamal đang ở thời điểm "đỉnh chóp" về danh tiếng. Anh phá hàng loạt kỷ lục, tỏa sáng ở La Liga, Champions League và góp công lớn giúp Tây Ban Nha đăng quang EURO 2024. Với phong độ ấn tượng, Yamal nghiễm nhiên được coi là trụ cột dài hạn tại Camp Nou.

Vấn đề nằm ở chỗ, sự ưu ái quá mức dành cho Yamal đang tạo ra khoảng cách với đồng đội. Theo nguồn tin từ El Nacional, một số cái tên như Pedri, Gavi hay Fermin cảm thấy không còn thân thiết với anh như trước. Họ cho rằng việc Yamal mới 18 tuổi nhưng đã được trao quyền quá lớn khiến "thứ bậc" trong đội bóng bị đảo lộn.

Trước những lời bàn tán, HLV Hansi Flick vẫn kiên quyết đứng về phía cậu học trò nhỏ tuổi. Ông ca ngợi tinh thần tập luyện của Yamal và nhấn mạnh cả đội cần gắn kết thay vì để mâu thuẫn cá nhân phá hỏng không khí.

Vị thuyền trưởng người Đức cũng chẳng mấy bận tâm tới việc Yamal ăn mừng bàn thắng bằng cách tự phong mình làm "vua" – hành động từng gây tranh cãi lớn. Theo Flick, đó chỉ là sự tự tin, bộc phát tuổi trẻ và Barca sẽ đồng hành để tài năng này trưởng thành đúng hướng.

Yamal ăn mừng kiểu đeo vương miện gây tranh cãi

Drama ngoài sân cỏ

Trong khi chưa kịp giải quyết chuyện trong phòng thay đồ, Yamal lại bị réo tên vì một vụ lùm xùm ngoài sân cỏ. Tiệc sinh nhật tuổi 18 xa hoa của anh bị truyền thông Tây Ban Nha khui ra chi tiết thuê người khuyết tật (người lùn) để biểu diễn. Vụ việc khiến cộng đồng mạng dậy sóng, nhiều tổ chức bảo vệ quyền người khuyết tật thẳng thừng chỉ trích.

HLV Flick tiếp tục "chống đỡ" cho học trò khi khẳng định: "Điều quan trọng là Yamal tập luyện và thi đấu nghiêm túc, còn những chuyện bên ngoài, chúng tôi không quan tâm." Tuy nhiên, vụ việc vẫn chưa khép lại khi cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra.

Ngoài ra, chuyện tình ái suốt thời gian qua của tiền đạo trẻ cũng tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Bên cạnh drama và áp lực dư luận, Barca cũng đau đầu vì chấn thương của Yamal. Trong đợt tập trung đội tuyển mới đây, sao trẻ này gặp vấn đề ở lưng. Dù chưa nghiêm trọng, đội ngũ y tế vẫn phải theo dõi sát sao để tránh ảnh hưởng đến phần còn lại của mùa giải.

Yamal hưởng đặc quyền của "ngôi sao sân cỏ"

Con dao hai lưỡi mang tên "đặc quyền"

Rõ ràng, việc được ưu ái quá nhiều khi mới 18 tuổi là con dao hai lưỡi với Yamal. Một mặt, anh có sự bảo vệ tuyệt đối để phát triển tài năng. Nhưng mặt khác, những "đặc quyền" này đang vô tình tạo khoảng cách với đồng đội và đẩy anh vào tầm ngắm của dư luận.

Từ "đứa con cưng" của Barca, Yamal hoàn toàn có thể trở thành tâm điểm gây chia rẽ nếu không biết tiết chế sự tự tin và học cách hòa nhập. Với tài năng và tầm ảnh hưởng hiện tại, anh hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng mới của bóng đá xứ Catalonia nếu giữ được sự khiêm nhường và duy trì phong độ ổn định.