Game thủ mất tích để lại căn hộ mở toang, máy chơi game vẫn chạy, sau 6 năm thi thể mới được phát hiện

Vụ mất tích của Jordan Moray (33 tuổi, sống tại Cwmbach, Aberdare - xứ Wales) từng khiến dư luận quốc tế rúng động suốt nhiều năm. Tháng 7/2019, Jordan bỗng dưng biến mất không dấu vết, để lại căn hộ mở cửa, chiếc PlayStation vẫn đang chạy game và điện thoại vẫn cắm sạc. Tất cả gợi lên cảm giác lạnh người, như thể anh vừa đứng dậy rời đi và không bao giờ quay lại.

Game thủ Jordan Moray mất tích bí ẩn 6 năm trước

Sau hơn 6 năm trời tìm kiếm trong vô vọng, mới đây, cảnh sát South Wales xác nhận đã tìm thấy thi thể của Jordan tại khu vực hẻo lánh gần hồ Llwyn On, thuộc Công viên Quốc gia Brecon Beacons. Thi thể được một người đi bộ phát hiện hôm 29/8/2025, trước khi được xác định danh tính nhờ giám định pháp y.

Thi thể của game thủ mất tích 6 năm trước đã được phát hiện tại Hồ chứa nước Llwyn On ở Brecon Beacons

Cảnh sát khẳng định cái chết không có dấu hiệu đáng ngờ, đồng thời gia đình Jordan đã được thông báo và mong muốn giữ sự riêng tư trong giai đoạn đau buồn này.

Em trai của Jordan - Josh - đau đớn viết lời tiễn biệt: "Anh là người bạn thân nhất của em, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời em. Giờ thì bố mẹ cuối cùng cũng có thể để anh yên nghỉ. Yêu anh, Jordan, em mong một ngày được gặp lại anh".

Đáng chú ý, vào năm 2023, vụ việc từng được nhắc đến trong chương trình tài liệu Vanished: The Hunt for Britain's Missing People. Khi đó, một lá thư bí ẩn xuất hiện, cho biết đã nghe thấy tiếng kêu cứu "Nếu ai ở ngoài đó, hãy giúp tôi" gần một chiếc Land Rover đúng vào đêm Jordan mất tích. Tuy nhiên, mọi giả thuyết đều rơi vào bế tắc, cho tới khi phát hiện chấn động vừa qua khép lại bí ẩn kéo dài hơn nửa thập kỷ.