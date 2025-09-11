Thiều Bảo Trâm trắng phát sáng trên sân pickleball

Ca sĩ Thiều Bảo Trâm mới đây chia sẻ hình ảnh đi chơi pickleball, gây chú ý bởi phong cách trẻ trung và thần thái rạng rỡ. Trong trang phục thể thao gồm áo tank-top trắng, chân váy tennis xám và mũ lưỡi trai, nữ ca sĩ nổi bật với diện mạo khỏe khoắn, vóc dáng cân đối sáng bừng với làn da trắng mịn.

Xuất hiện trên sân pickleball, Thiều Bảo Trâm thu hút ánh nhìn nhờ vẻ ngoài tươi tắn, tràn đầy năng lượng. Những khung hình giản dị nhưng vẫn toát lên sự cuốn hút, cho thấy sự chỉn chu trong phong cách đời thường của giọng ca sinh năm 1994.

Visual trắng không tì vết của Thiều Bảo Trâm

Không chỉ gắn liền với hình ảnh nữ tính trên sân khấu, Thiều Bảo Trâm nhiều lần cho thấy sự yêu thích thể thao trong đời thường. Thiều Bảo Trâm luôn duy trì chế độ tập luyện nghiêm túc. Cô thường xuyên dành thời gian cho gym, yoga và các bộ môn thể thao vận động mạnh. Thời gian gần đây, pickleball trở thành lựa chọn yêu thích giúp nữ ca sĩ vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giải tỏa căng thẳng sau lịch trình bận rộn. Việc kết hợp nhiều hình thức tập luyện không chỉ giúp Trâm duy trì vóc dáng thon gọn, cơ thể săn chắc mà còn cải thiện sức bền, tâm trạng.

Thiều Bảo Trâm chăm tập thể thao