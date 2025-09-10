Con gái út của Khánh Thi xinh như búp bê sống, ảnh sinh nhật 2 tuổi gây sốt MXH vì quá đáng yêu!

Gia đình "kiện tướng dance sport" Khánh Thi - Phan Hiển từ lâu đã nổi tiếng với tổ ấm hạnh phúc và những nhóc tì đáng yêu. Ngoài cậu quý tử Kubi Minh Cường là tài năng dancesport nhí từng 2 lần vô địch giải thế giới và sở hữu vô số giải thưởng trong nước, cô hai Anna Vương Diễm với diện mạo "mợ chảnh" xinh xắn thì cô con gái út - Lisa Thuỳ Linh - ra đời năm 2022 nhanh chóng trở thành "cục vàng" của cả nhà.

Mới đây, nhân dịp con gái út tròn 2 tuổi, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đã thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm cho nhóc tỳ với đa dạng concept và biểu cảm đáng yêu. Ngay lập tức, loạt khoảnh khắc này khiến cộng đồng mạng "tan chảy" vì quá dễ thương. Trong những khung hình, cô bé diện váy trắng tinh khôi, hay váy công chúa bồng bềnh, lúc lại diện váy hồng dịu dàng, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh và đôi mắt to tròn long lanh khiến người ta khó rời mắt. Gương mặt bầu bĩnh, làn da trắng hồng cùng biểu cảm ngây thơ giúp bé được khen xinh xắn chẳng khác nào búp bê sống.

Út cưng nhà Khánh Thi - Phan Hiển xinh xắn trong ảnh mừng sinh nhật

Mắt to tròn, má bánh bao, biểu cảm đáng yêu... Lisa chiếm trọn spolight bởi vẻ ngoài cực phẩm

Không chỉ vậy, thần thái tự nhiên và dáng ngồi "pose dáng" chuyên nghiệp của cô bé cũng khiến nhiều người bất ngờ. Dù mới 2 tuổi nhưng bé út nhà Khánh Thi - Phan Hiển đã nổi bật với diện mạo nổi trội, hứa hẹn trong tương lai sẽ là một nhan sắc đáng chú ý.

Trước đó, trong nhiều lần chia sẻ, Khánh Thi và Phan Hiển đều cho biết con gái út vô cùng quấn bố mẹ. Những khi hai vợ chồng phải đi công tác nước ngoài, cô bé khiến mọi người bật cười vì thường xuyên bày trò "dỗi yêu", có khi còn giả vờ khóc để được chú ý.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng không ngừng để lại lời khen: "Đúng là gen trội của cặp đôi vàng, bé đáng yêu như thiên thần", "Nhìn mặt xinh xắn, má bánh bao muốn cưng xỉu", "Con gái út mà chiếm spotlight cả nhà luôn"...

Có thể nói, dù Khánh Thi - Phan Hiển đều là những ngôi sao nổi tiếng, thế nhưng độ hot của cô con gái nhỏ cũng chẳng hề kém cạnh bố mẹ.

Những khoảnh khắc đời thường vô cùng đáng yêu của Lisa nhà Khánh Thi