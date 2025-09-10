Cô nàng sexy nhất làng tennis khoe được tay vợt nổi tiếng nhắn tin rủ hẹn hò tới 10 lần, người trong cuộc lên tiếng

Anna Kalinskaya, tay vợt người Nga và là bạn gái cũ của Jannik Sinner, vừa tiết lộ Holger Rune đã nhiều lần nhắn tin riêng cho cô nhưng không nhận được phản hồi. Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, buộc cả hai nhân vật chính phải lên tiếng giải thích.

Trong tập mới nhất của podcast First&Red phát sóng ngày 9/9, Anna Kalinskaya đã chia sẻ một chi tiết gây bất ngờ về mối liên hệ với Holger Rune. Theo lời kể, tay vợt 22 tuổi người Đan Mạch từng gửi khoảng 10 tin nhắn trực tiếp (DM) cho cô trên mạng xã hội, với hàm ý hẹn gặp riêng. Tuy nhiên, Kalinskaya không trả lời bất kỳ lần nào.

"Tôi nghĩ anh ta thật vô vọng. Rune nhắn tin cho rất nhiều người, không chỉ riêng tôi. Anh ta đánh giá quá cao bản thân mình, nhưng thực tế không phải như vậy," Kalinskaya nói trong chương trình.

Phát ngôn này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Theo thống kê của Sports Illustrated, chỉ trong vòng 6 giờ sau khi đoạn clip được chia sẻ, nội dung trên đã thu hút hơn 1,6 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Nữ VĐV Kalinskaya hé lộ được đồng nghiệp nhắn tin

Người trong cuộc lên tiếng

Holger Rune đã lên tiếng phản bác. Tay vợt hiện nằm trong top 10 ATP cho rằng có sự hiểu nhầm từ phía Kalinskaya.

"Nếu tôi muốn hẹn hò, tôi sẽ nói thẳng. Có thể sự khác biệt văn hóa khiến cô ấy hiểu sai một bình luận trên story như lời mời riêng tư, nhưng tôi không bao giờ làm vậy", Rune khẳng định.

Rune lên tiếng phủ nhận

Dù đã lên tiếng, lời giải thích của Rune vẫn không thể dập tắt hoàn toàn tranh cãi. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng anh đang cố gắng giảm nhẹ sự việc, trong khi nhiều ý kiến khác tỏ ra thông cảm, cho rằng vụ việc đã bị đẩy đi quá xa so với thực tế.

Hậu trường làng tennis đã khiến khán giả chia thành hai phe. Một bên cho rằng Kalinskaya chỉ đơn thuần kể lại trải nghiệm cá nhân, và việc công khai là quyền của cô. Bên còn lại cho rằng nữ tay vợt không nên đưa chuyện riêng tư lên truyền thông, nhất là khi cả hai đều đang thi đấu ở cấp độ chuyên nghiệp.

Một số bình luận trên mạng xã hội bày tỏ sự thất vọng với Rune, cho rằng anh cần cẩn trọng hơn trong cách hành xử để giữ hình ảnh. Ngược lại, cũng có quan điểm cho rằng Kalinskaya đã quá gay gắt khi cho rằng đồng nghiệp nhắn trong "vô vọng", khiến vụ việc trở nên căng thẳng hơn.

Anna Kalinskaya, 25 tuổi, từng lọt vào top 20 WTA nhờ lối chơi bền bỉ. Ngoài chuyên môn, cô được chú ý nhiều hơn sau khi công khai tình cảm với Jannik Sinner – tay vợt số 1 thế giới hiện tại vào năm 2024. Tuy nhiên, thời gian gần đây, truyền thông Italy cho rằng cả hai đã chia tay. Kalinskaya cũng xác nhận cô hiện đang hẹn hò với một người không thuộc giới thể thao.

Trong khi đó, Holger Rune là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của ATP. Anh từng đánh bại nhiều tay vợt hàng đầu để vươn lên nhóm 10 tay vợt mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, Rune cũng nổi tiếng là tay vợt cá tính, nhiều lần vướng vào tranh cãi vì những phản ứng nóng nảy trên sân và những phát ngôn gây chú ý ngoài đời thường.