Pickleball “nuốt chửng” 8.000 sân tennis ở Mỹ: Môn thể thao gây nghiện qua góc nhìn từ trên cao

Sân tennis biến mất, pickleball lên ngôi, cơn sốt pickleball nhìn từ bầu trời

Năm 2022, Trung tâm Tennis Santa Monica (California) vẫn còn vỏn vẹn 1 sân tennis. Đến nay, sân đó đã "bay màu", nhường chỗ cho 4 sân pickleball hiện đại. Tại Công viên Sawyer Point (Cincinnati), 8 sân tennis cũ kỹ năm 2019 giờ đã "hóa thân" thành 24 sân pickleball, trong đó có 6 sân được kẻ chồng lên nền sân tennis còn sót lại.

Không chỉ hai nơi này, The New York Times thống kê từ gần 100.000 bức ảnh chụp từ trên cao, có hơn 26.000 sân pickleball ngoài trời xuất hiện trong 7 năm qua, phần lớn được dựng trên nền sân tennis cũ, đặc biệt bùng nổ kể từ đại dịch 2020. Tổng cộng, có hơn 8.000 sân tennis đã bị biến đổi thành pickleball.

Đến năm 2024, trung bình 14 sân pickleball mới được dựng hoặc kẻ vạch mỗi ngày trên khắp nước Mỹ.

Hiệp hội cho biết hiện có khoảng 270.000 sân tennis và 68.000 sân pickleball trên toàn quốc (bao gồm cả trong nhà, mà ảnh chụp không thống kê được).

Điều đó cho thấy: trên mặt đất, có bao nhiêu mét vuông nhựa đường thì pickleball cũng "thèm muốn" bấy nhiêu.

Năm 2022, Santa Monica chỉ còn đúng 1 sân tennis, nay thì cũng ‘bay màu’ và nhường chỗ cho 4 sân pickleball

Từ chỗ chỉ có 8 sân tennis cũ kỹ năm 2019, giờ Sawyer Point đã ‘lột xác’ với 24 sân pickleball, 6 trong số đó đè lên nền sân tennis cũ

Đây chỉ là một phần trong hàng ngàn sân tennis đã nhường chỗ - hoặc hiện phải chia sẻ không gian - cho pickleball.

Vì sao pickleball "ăn đứt" tennis?

Lý do rất đơn giản: 1 sân tennis bằng 4 sân pickleball. Nghĩa là cùng một diện tích, pickleball chứa được nhiều lớp học, nhiều sự kiện, nhiều người chơi hơn gấp bội.

Một sân tennis có thể cải biến thành 2,3, thậm chí là 4 sân pickleball

Jon Neeter, chủ Trung tâm Pickleball Santa Monica, cho biết chỉ sau 1 năm chuyển đổi, doanh thu đã tăng gấp 7 lần so với thời tennis. Không chỉ có lớp học, pickleball còn kéo về sự kiện công ty, giải đấu nghiệp dư, và doanh thu bán lẻ tăng vọt.

Jon Neeter, chủ Trung tâm Pickleball Santa Monica

Ở Sawyer Point, trung bình 150 người tham gia mỗi ngày, khiến cả công viên phải nâng cấp thêm sân băng và nhà hát để "chịu tải" lượng khách.

Nam Carolina cũng không kém cạnh: 4 sân tennis được thay bằng 16 sân pickleball xanh dương rực rỡ, tổ chức 5 giải đấu lớn nhỏ chỉ sau vài tháng, bơm tiền về cho khách sạn và nhà hàng địa phương.

Các sân pickleball được xây dựng kể từ năm 2018

Các sân pickleball mới thường mọc lên ngay cạnh sân tennis, tận dụng bãi cỏ, đất trống hay thậm chí cả bãi đậu xe

Cùng ngó thêm loạt sân pickleball mới mọc khắp nước Mỹ - và xem trước đây chúng từng là gì nhé

Không thể "chung sống hòa bình"

Một sân pickleball chỉ bằng 1/3 sân tennis, có thể xếp chồng 2, 3, thậm chí 4 sân trên nền cũ. Nhưng: không thể vừa chơi tennis, vừa chơi pickleball cùng lúc. Điều này khiến Hiệp hội Tennis Mỹ (USTA) lo sốt vó, từng cảnh báo: "Chỉ cần nhường một sân, pickleball sẽ tìm cách chiếm thêm nhiều hơn nữa".

Dù vậy, vài năm gần đây, căng thẳng dịu lại khi nhiều địa phương bắt đầu xây sân pickleball độc lập, thay vì "cướp" sân tennis.

Pickleball - "cơn nghiện" lan rộng trong giới trẻ

Ban đầu, pickleball bị gắn mác "môn thể thao của người già". Nhưng chỉ sau vài năm, nhóm phát triển nhanh nhất chính là 20-35 tuổi. Không chỉ vậy, các khu vực có sân mới đang dần trẻ hóa, đa dạng hơn và ít giàu có hơn so với trước kia.

"Pickleball không chỉ là thể thao, nó là xã hội, là bạn bè, là lối sống. Người ta nghiện nó", Jon Neeter khẳng định.

Tennis chưa chết, nhưng phải thay đổi

Dù pickleball lên ngôi, tennis vẫn có cú hồi sinh nhẹ sau đại dịch. Tuy nhiên, các CLB phải thay đổi để không bị bỏ lại. Ví dụ: CLB Tennis Hartford (Connecticut) không định đổi 12 sân đất nện, nhưng đã nâng cấp hệ thống đăng ký online để hút khách trẻ.

Ngay tại US Open năm nay, USTA còn thử nghiệm "red ball tennis" – phiên bản tennis nhanh hơn, vui hơn, dễ tiếp cận hơn, với bóng chậm, vợt ngắn, sân nhỏ (gần giống… pickleball).

Pickleball đang "xâm chiếm" Mỹ theo tốc độ chóng mặt, từ công viên, sân CLB đến trung tâm thể thao. Nó biến tennis thành kẻ "nhường đất" bất đắc dĩ, đồng thời mở ra một cơn sốt xã hội mới - vừa vui, vừa gây nghiện, vừa không ngừng sinh lời.

Theo New York Times.