Minh Hằng mê pickleball, chồng đại gia mở 12 sân cho vợ chơi thoả thích, còn lặng lẽ đi sau nhặt bóng gây sốt!

Không chỉ là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, Minh Hằng dạo gần đây còn khiến dân tình bất ngờ với niềm đam mê mãnh liệt dành cho pickleball - môn thể thao đang "gây sốt" trong showbiz Việt. Cô không ngần ngại chia sẻ hàng loạt khoảnh khắc chơi bóng, diện outfit thể thao đầy năng lượng, vừa cá tính vừa quyến rũ.

Không chỉ gây ấn tượng bởi kỹ năng chơi bóng ngày một tiến bộ, Minh Hằng còn "đốt mắt" fan với phong cách thời trang thể thao cực hút mắt. Trên sân pickleball, nữ ca sĩ thường chọn những bộ váy thể thao dáng ngắn khoe đôi chân săn chắc, kết hợp cùng giày sneaker năng động và mũ lưỡi trai trẻ trung.

Ở loạt ảnh gần đây, Minh Hằng xuất hiện với váy tennis đen ôm dáng, phối cùng áo sát nách tôn vai thon và vòng eo gọn gàng, trông vừa cá tính vừa nữ tính. Gương mặt rạng rỡ, thần thái tự tin giúp cô nổi bật chẳng kém gì một "nữ thần thể thao".

Điều đặc biệt khiến hội fan phải trầm trồ ngưỡng mộ chính là việc chồng đại gia của Minh Hằng - doanh nhân Quốc Bảo - hết lòng ủng hộ đam mê của bà xã và thậm chí chiều vợ tới mức xây hẳn 12 sân pickleball ngay sát nhà để nàng chơi thoả thích. Minh Hằng từng chia sẻ trên trang cá nhân: "Thấy niềm đam mê mãnh liệt của vợ, chồng em đã làm hẳn 12 sân pickleball ngay sát nhà để chơi cho đã. Giờ thì tha hồ chơi bất cứ khi nào mình muốn".

Minh Hằng cực mê pickleball

Với nữ ca sĩ, pickleball không chỉ đơn thuần là một môn thể thao mà còn là "cầu nối tuyệt vời" giúp cô gắn kết với người thân, bạn bè và cả những người mới quen. Bộ môn này vận động toàn thân, cải thiện tim mạch, tăng cường sức bền - và hơn hết, là cách Minh Hằng giải tỏa căng thẳng sau lịch trình bận rộn.

Thế nhưng, dù "đỉnh" nhất vẫn là dàn sân bóng xịn sò, thì khoảnh khắc khiến dân tình "tan chảy" lại nằm ở chi tiết nhỏ: trong khi Minh Hằng hăng say chơi pickleball, ông xã doanh nhân lại lặng lẽ đứng ngoài sân nhặt bóng cho vợ. Hình ảnh giản dị nhưng tràn đầy yêu thương này nhanh chóng lan truyền trên mạng, nhận về cơn mưa lời khen: "Đúng chuẩn chồng nhà người ta", "Vừa ga lăng, vừa tâm lý, ai mà không ghen tị cơ chứ!".

Khoảnh khắc Minh Hằng chơi pickleball, chồng đại gia đi dọn bóng khiến netizen rần rần chia sẻ

Bên cạnh đó, cách Minh Hằng chèn nhạc buồn lãng mạn với lá mùa thu vào cảnh chồng cô nhặt bóng, khiến netizen không khỏi bật cười: "Rồi làm thêm cái hiệu ứng lá bay chi cho thấy ông lượm banh nhìn ổng khổ ghê vậy trời", "Ghép nhạc sảng hồn ghê", "Coi như cho anh tập thể dục", "Ổng kiểu: biết vậy không mở sân ra chi cho khổ, cho bả ra ngoài chơi là được rồi"...

Minh Hằng còn cố tình troll chồng bằng cách ghép nhạc buồn và hiệu ứng lá mùa thu rơi

Có thể thấy, bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, Minh Hằng đang có một cuộc sống hôn nhân viên mãn, nơi cô được thoả sức theo đuổi sở thích và đam mê, với sự đồng hành đầy tinh tế của ông xã. Không chỉ mở sân cho vợ chơi, anh còn là "đồng đội thầm lặng" - một chi tiết nhỏ nhưng đủ làm fan "lụi tim".