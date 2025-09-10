Sốc: Fan nữ bị đấm, mặt bê bết máu rời khán đài, cảnh tượng kinh hoàng lan truyền khắp MXH

Sự cố chấn động vừa xảy ra tại trận khai màn Giải bóng bầu dục Quốc gia Mỹ NFL giữa Houston Texans và Los Angeles Rams trên sân SoFi (California). Thay vì chỉ tập trung vào bóng bầu dục, khán giả lại bị ám ảnh bởi cảnh tượng ẩu đả dữ dội trên khán đài, khiến một nữ CĐV phải rời sân trong tình trạng mặt bê bết máu.

Một fan nữ rời khán đài trong tình trạng bê bết máu

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy bầu không khí hỗn loạn: một số fan của cả hai đội lao vào cãi vã, xô đẩy, thậm chí ném cả bia về phía nhau. Trong khoảnh khắc cao trào, một nữ fan Rams đã tung cú đấm thẳng vào mặt fan nữ Texans, khiến cô gục xuống với gương mặt đầy máu. Cảnh tượng khiến cả khu khán đài nhốn nháo, buộc lực lượng an ninh phải nhanh chóng can thiệp.

Hậu quả của một cuộc ẩu đả trên khán đài là khuôn mặt của một người phụ nữ đầy máu

Một số nhân chứng khẳng định chính nhóm CĐV Rams là bên khơi mào vụ việc. "Cô gái mặc áo Rams đã chạm tay, đẩy fan nữ Texans trước, rồi mọi chuyện bùng nổ", một người chia sẻ trên TikTok. Cảnh tượng nam đồng đội đi cùng nạn nhân vẫn tức giận, liên tục chỉ trích khán giả và nhân viên an ninh sau đó càng khiến dư luận tranh cãi.

Bàn tay của người phụ nữ dính đầy máu khi rời khỏi khán đài

Điều trớ trêu là sự cố này đã "chiếm sóng" toàn bộ trận đấu, vốn kết thúc với chiến thắng 14-9 nghiêng về Rams. Người hâm mộ trên mạng bức xúc cho rằng NFL cần siết chặt an ninh hơn để đảm bảo an toàn cho khán giả, nhất là khi những màn hỗn chiến như thế này ngày càng xuất hiện nhiều trên khán đài.

Hiện tại, chưa có thông báo chính thức từ phía đội chủ sân hay cảnh sát Inglewood về vụ việc. Tuy nhiên, một số nguồn tin hé lộ fan nữ Texans có thể cân nhắc hành động pháp lý sau khi bị thương nghiêm trọng ngay trong ngày đầu mùa giải.