Nam chính Mưa Đỏ tự "bóc" sự thật đằng sau body đỉnh chóp trên phim: Tập gym hùng hục, visual đời thường vẫn cực cuốn!

Đỗ Nhật Hoàng - nam chính trong bộ phim Mưa Đỏ - đang dần trở thành gương mặt được khán giả trẻ chú ý nhờ ngoại hình sáng, diễn xuất tự nhiên cùng cá tính cuốn hút. Trên màn ảnh, anh để lại dấu ấn với hình tượng người lính mạnh mẽ, quả cảm. Nhưng ngoài đời thường, Nhật Hoàng lại mang đến một vibe rất khác: hiện đại, khỏe khoắn và đầy năng lượng. Điều này thể hiện rõ nhất trong những khoảnh khắc anh tập luyện tại phòng gym.
Anh gây ấn tượng với visual điển trai cùng body săn chắc, những cảnh hành động khiến khán giả vô cùng ấn tượng
Theo dõi trang cá nhân của Đỗ Nhật Hoàng, netizen dễ dàng nhận ra anh chàng khá thường xuyên chia sẻ những content liên quan đến việc tập gym, khi thì nghiêm túc, lúc lại mang không khí hài hước vui vẻ. Trong một video viral gần đây, Đỗ Nhật Hoàng chia sẻ về sự thật đằng sau một body cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc trên phim, chính là những giờ tập gym cật lực. Nam chính Mưa Đỏ viết lời dẫn: "Làm diễn viên không chỉ có tập diễn mà còn phải tập gym".
Đỗ Nhật Hoàng gây ấn tượng mạnh với hình ảnh miệt mài tập luyện với tạ. Anh khoác lên mình outfit thể thao đơn giản, không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên sự nam tính. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, ánh mắt căng thẳng khi dồn sức cho từng nhịp nâng tạ. Đôi lúc, những nếp nhăn hiện rõ nơi khóe mắt và trán, cho thấy sự nặng nhọc của bài tập. Mỗi chuyển động đều chứa đựng sự quyết tâm, và thành quả xứng đáng là một body với cơ bắp cuồn cuộn, múi bụng săn chắc khiến hội chị em mê mẩn.
Không ít netizen sau khi phải thốt lên: "Visual này mà còn gánh thêm mấy chục ký tạ nữa thì ai chịu nổi", hay "Nam thần quân nhân trên màn ảnh, ngoài đời lại là nam thần phòng gym". Quả thực, body săn chắc của Đỗ Nhật Hoàng không tự nhiên mà có, mà là kết quả của quá trình kiên trì, rèn luyện nghiêm túc.
Bảo sao lên anh chàng sở hữu body đỉnh chóp thế
Sau Mưa Đỏ, Nhật Hoàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục thử sức ở nhiều thể loại khác, từ phim tâm lý, hành động đến cả các dự án điện ảnh. Với visual đời thường hút mắt cùng sự chuyên nghiệp trong tập luyện và diễn xuất, chắc chắn anh sẽ còn tiến xa.
Bên cạnh visual "không góc chết", Nhật Hoàng còn được khen bởi khí chất riêng biệt. Nếu trong Mưa Đỏ, anh hóa thân thành người lính trẻ với ánh mắt kiên cường và nội tâm nhiều suy tư, thì ở phòng gym, anh lại toát lên sự rắn rỏi, đầy sức sống. Chính sự đối lập ấy tạo nên sức hút đặc biệt, khiến khán giả càng tò mò hơn về đời thường của nam diễn viên trẻ.
Đỗ Nhật Hoàng sinh năm 1997, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh được biết đến qua một số dự án phim truyền hình và điện ảnh, nhưng phải đến Mưa Đỏ, cái tên Nhật Hoàng mới thực sự bật lên. Trong phim, anh đảm nhận vai chính với nhiều cảnh tâm lý nặng ký, đồng thời cũng phải tham gia nhiều phân đoạn hành động, đòi hỏi thể lực và sự bền bỉ.
Những khoảnh khắc đời thường trong phòng gym không chỉ đơn thuần là rèn luyện sức khỏe, mà còn là minh chứng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của Đỗ Nhật Hoàng trên con đường chinh phục khán giả.