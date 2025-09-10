Nam chính Mưa Đỏ tự "bóc" sự thật đằng sau body đỉnh chóp trên phim: Tập gym hùng hục, visual đời thường vẫn cực cuốn!

Đỗ Nhật Hoàng - nam chính trong bộ phim Mưa Đỏ - đang dần trở thành gương mặt được khán giả trẻ chú ý nhờ ngoại hình sáng, diễn xuất tự nhiên cùng cá tính cuốn hút. Trên màn ảnh, anh để lại dấu ấn với hình tượng người lính mạnh mẽ, quả cảm. Nhưng ngoài đời thường, Nhật Hoàng lại mang đến một vibe rất khác: hiện đại, khỏe khoắn và đầy năng lượng. Điều này thể hiện rõ nhất trong những khoảnh khắc anh tập luyện tại phòng gym.

Đỗ Nhật Hoàng thể hiện rất tốt vai chiến sĩ Vũ Kiên Cường trong phim Mưa Đỏ

Anh gây ấn tượng với visual điển trai cùng body săn chắc, những cảnh hành động khiến khán giả vô cùng ấn tượng

Theo dõi trang cá nhân của Đỗ Nhật Hoàng, netizen dễ dàng nhận ra anh chàng khá thường xuyên chia sẻ những content liên quan đến việc tập gym, khi thì nghiêm túc, lúc lại mang không khí hài hước vui vẻ. Trong một video viral gần đây, Đỗ Nhật Hoàng chia sẻ về sự thật đằng sau một body cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc trên phim, chính là những giờ tập gym cật lực. Nam chính Mưa Đỏ viết lời dẫn: "Làm diễn viên không chỉ có tập diễn mà còn phải tập gym".

Đỗ Nhật Hoàng gây ấn tượng mạnh với hình ảnh miệt mài tập luyện với tạ. Anh khoác lên mình outfit thể thao đơn giản, không cầu kỳ nhưng vẫn toát lên sự nam tính. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, ánh mắt căng thẳng khi dồn sức cho từng nhịp nâng tạ. Đôi lúc, những nếp nhăn hiện rõ nơi khóe mắt và trán, cho thấy sự nặng nhọc của bài tập. Mỗi chuyển động đều chứa đựng sự quyết tâm, và thành quả xứng đáng là một body với cơ bắp cuồn cuộn, múi bụng săn chắc khiến hội chị em mê mẩn.

Không ít netizen sau khi phải thốt lên: "Visual này mà còn gánh thêm mấy chục ký tạ nữa thì ai chịu nổi", hay "Nam thần quân nhân trên màn ảnh, ngoài đời lại là nam thần phòng gym". Quả thực, body săn chắc của Đỗ Nhật Hoàng không tự nhiên mà có, mà là kết quả của quá trình kiên trì, rèn luyện nghiêm túc.

Đỗ Nhật Hoàng miệt mài trong phòng gym thế này

Bảo sao lên anh chàng sở hữu body đỉnh chóp thế

Sau Mưa Đỏ, Nhật Hoàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục thử sức ở nhiều thể loại khác, từ phim tâm lý, hành động đến cả các dự án điện ảnh. Với visual đời thường hút mắt cùng sự chuyên nghiệp trong tập luyện và diễn xuất, chắc chắn anh sẽ còn tiến xa.