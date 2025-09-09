U23 Việt Nam đánh bại cường địch Tây Á, xuất sắc giành vé dự giải châu Á với ngôi nhất bảng

Trước cuộc quyết đấu vào tối nay (9/9), U23 Việt Nam cùng có 6 điểm nhưng tạm đứng trên U23 Yemen nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn (+3 so với +2). Chỉ cần một trận hòa, đội quân của HLV Kim Sang-sik sẽ giữ vững ngôi đầu để giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Tuy nhiên các chiến binh áo đỏ còn làm được nhiều hơn thế.

HLV Kim Sang-sik hoàn thành mục tiêu cùng U23 Việt Nam. (Ảnh: Tú Anh)

Ngay từ những phút đầu, U23 Việt Nam đã chủ động đẩy cao đội hình, dồn ép U23 Yemen. Quốc Việt, Văn Khang và Phi Hoàng liên tục thử vận may, nhưng hàng thủ đội khách vẫn đứng vững.

Trên thực tế, dù chơi chủ động nhưng đội chủ nhà lại không tạo được những tình huống tấn công thực sự nguy hiểm. Điều này phần nào đến từ việc HLV Kim Sang-sik tạo ra hàng loạt sự thay đổi trong đội hình xuất phát.

Cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp 1 lại thuộc về U23 Yemen. Phút 45+4, tiền đạo Mahross bên phía Yemen bật cao đánh đầu hiểm hóc, buộc thủ môn Cao Văn Trung Kiên phải bay người cứu thua xuất sắc.

Thanh Nhàn vào sân trong hiệp 2 và tạo ra sự khác biệt. (Ảnh: Tú Anh)

Bước sang hiệp 2, sự thay đổi nhân sự của HLV Kim Sang-sik đã phát huy hiệu quả. Thanh Nhàn, Văn Thuận và Đình Bắc vào sân mang lại tốc độ cùng sự đột biến trong lối chơi. Phút 70, bước ngoặt xuất hiện.

Thanh Nhàn phối hợp bật tường với Văn Thuận rồi tung cú sút chéo góc cực nhanh, hạ gục thủ môn Yemen, mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam thắng sát nút 1-0. (Ảnh: Tú Anh)

Những phút còn lại, U23 Yemen buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà. Thủ môn Trung Kiên tiếp tục chơi tập trung, nhiều lần hóa giải các pha bóng bổng nguy hiểm.

Chiến thắng 1-0 này giúp U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 với ngôi đầu bảng C (9 điểm tuyệt đối sau 3 trận). Trong khi đó, U23 Yemen có 6 điểm, hiệu số +1 sẽ phải hồi hộp chờ xem mình có lọt vào top 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất hay không.

Tỉ số: U23 Việt Nam 1-0 U23 Yemen

Đội hình xuất phát

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Thái Sơn, Quốc Việt, Văn Khang, Xuân Bắc, Nhật Minh, Ngọc Mỹ, Phi Hoàng, Minh Phúc

U23 Yemen: Osamah, Yahya Maarof, Al Godaimah, Al Baton, Al Dugin, Wadeea Ebrahim, Moqbel, Al Turaiqi, Saad Ban Agag, Khamis Masnom, Al Sharafi

Ghi bàn: Thanh Nhàn 70’