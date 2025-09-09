VMC Winter 2025 – Giải vô địch thể thao điện tử quốc gia Vietnam MLBB Championship Winter 2025 chính thức khai màn

VMC Winter 2025 hiện là hệ thống giải đấu chuyên nghiệp cấp cao bậc nhất tại Việt Nam của bộ môn Mobile Legends: Bang Bang, được tổ chức thường niên dưới sự chỉ đạo của Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA), phối hợp cùng Công ty cổ phần Funtap (Funtap Games) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online).

Với sự hỗ trợ từ Funtap Games cùng nhiều đối tác chiến lược khác và sự đồng hành từ cộng đồng game thủ, VMC Winter 2025 không chỉ là một giải đấu mà còn là bệ phóng cho những tài năng trẻ, với mục tiêu tìm ra những chiến binh xuất sắc nhất, sẵn sàng đại diện quốc gia chinh phục các đấu trường tầm cỡ như SEA Games, Asian Games, Olympic Esports Games,…

Trong suốt hơn một tháng thi đấu, 8 đội tuyển mạnh nhất Việt Nam sẽ cháy hết mình để tranh ngôi vương cùng tổng giá trị giải thưởng hơn 400.000.000 VNĐ. Đặc biệt:

- Nhà vô địch sẽ giành tấm vé danh giá đến với Vòng Wildcard Giải Vô địch Thế giới M7 – M7 World Championship (Giải đấu quy tụ 16 đội mạnh nhất thế giới, diễn ra vào tháng 01/2026 tại Jakarta, Indonesia.)

- Á quân sẽ bước vào M Challenge Cup Mekong Mùa 6 (MCCM Season 6, sẽ diễn ra vào tháng 11/2025 tại Hà Nội, Việt Nam).

Thể thức thi đấu VMC Winter 2025:

- Vòng Bảng (19/09 – 05/10/2025): 8 đội tranh tài theo vòng tròn một lượt (BO3, online). 6 đội có thành tích xuất sắc nhất tiến vào vòng sau.

- Playoffs (10/10 – 19/10/2025): Diễn ra căng thẳng theo thể thức Hybrid Elimination, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá.

- Chung kết Tổng (19/10/2025): Thi đấu offline theo thể thức BO7, khán giả sẽ được sống trọn trong bầu không khí sôi động, mãn nhãn với những pha xử lý đỉnh cao.

Trước khi chính thức bước vào những trận đấu đỉnh cao tại vòng bảng, VMC Winter 2025 mở ra Vòng loại Quốc gia – sân chơi dành cho tất cả các đội tuyển đủ điều kiện trên khắp cả nước.

Thời gian đăng ký: từ 19:00 ngày 17/08/2025 đến 23:59 ngày 27/08/2025. Điều kiện tham gia: Vận động viên phải từ 18 tuổi trở lên.

Trong khuôn khổ vòng loại này, 3 tấm vé vàng tiến vào Vòng Bảng là phần thưởng tối thượng, hứa hẹn sẽ tạo nên những màn so tài nghẹt thở – nơi kỹ năng bùng nổ, tinh thần bừng cháy và bản lĩnh thật sự lên tiếng. Liệu một thế hệ anh tài mới sẽ được xướng tên, tiến gần hơn tới ngai vàng VMC Winter 2025 và và đưa sắc cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trên đấu trường quốc tế?

Cùng đón xem trực tiếp trên ON Live Esports và FPT Play để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào và cập nhật thông tin mới nhất về giải đấu qua các kênh truyền thông chính thức của MLBB Việt Nam và VIRESA tại: MLBB Esports Vietnam - VIRESA.