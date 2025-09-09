Bùng nổ tranh cãi mẹ bầu hơn 37 tuần trượt chân trên sân cầu lông khiến dân tình hú vía

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện video một mẹ bầu hơn 37 tuần chơi cầu lông và vô tình trượt ngã. Video nhanh chóng thu hút 1,7 triệu lượt xem và bùng nổ ở phần bình luận. Theo đó, mẹ bầu chơi cầu lông cùng 3 người khác, trong một pha đỡ cầu đã bị trượt và ngã xuống sân khiến tất cả phải lo lắng.

Video mẹ bầu chơi cầu lông hút 1,7 triệu lượt xem trên TikTok

Bên dưới bài đăng nhiều ý kiến trái chiều về hành động của mẹ bầu này. Nhiều người cho rằng khi bụng bầu lớn thì nên cẩn trọng không nên vận động. Trước những bình luận tiêu cực của dân tình chủ nhân của video cho biết:

"Tôi có chơi thể thao, tập gym trước khi mang bầu nên sức khỏe ổn định. Trong thời gian mang bầu tôi muốn vận động nhẹ nên chơi cầu lông với anh em trong nhà. Tôi đăng video với mong muốn các mẹ hay bất kỳ ai xem được sẽ có những lưu ý không để bị như tôi", cô gái cho biết.

Được biết, cô gái này đã sinh em bé mạnh khỏe được một thời gian. Hiện tại cô đang trong quá trình chăm con nhỏ, video đã diễn ra từ thời điểm bầu được gần 38 tuần.