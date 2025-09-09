Hotgirl gây tranh cãi chơi pickleball 8 tiếng/ngày, dính như sam với Phúc Huỳnh tại PPA Tour Asia, khoảnh khắc thân mật gây chú ý

Giải PPA Tour Asia – Vietnam Open 2025 không chỉ chứng kiến những màn so tài đỉnh cao trên sân pickleball, mà còn khiến dân tình chú ý bởi sự xuất hiện của hot girl đời đầu Milan Phạm bên cạnh tân vương đơn nam PPA Tour Asia Phúc Huỳnh. Suốt những ngày giải đấu diễn ra tại TP.HCM, cặp đôi này gần như "dính như hình với bóng", tạo nên loạt khoảnh khắc gây sốt.

Milan Phạm đồng hành với Phúc Huỳnh suốt những ngày thì đấu tại PPA Tour Asia Vietnam Open

Cặp đôi luôn đồng hành cùng nhau

Cả hai thân thiết trên khán đài

Nếu như Phúc Huỳnh khiến khán giả mãn nhãn với lối đánh bản lĩnh, áp đảo Lý Hoàng Nam trong trận chung kết để lên ngôi vô địch châu Á chỉ sau 25 phút, thì Milan Phạm lại là điểm nhấn đặc biệt ngoài đường biên. Người đẹp 9X không chỉ ngồi cổ vũ, mà còn thể hiện sự đồng hành đầy năng lượng, chẳng ngại nắng nóng hay lịch thi đấu dày đặc để cổ vũ tay vợt sinh năm 2000. Nhiều lần, sau những pha ghi điểm quan trọng của nam VĐV, Milan đều vỗ tay tán thưởng, gương mặt cô cũng căng thẳng theo từng đường bóng.

Phúc Huỳnh lạnh lùng, tập trung và đầy quyết đoán trong sân. Bên ngoài Milan Phạm trẻ trung, gợi cảm và luôn rạng rỡ chẳng khác gì "hậu phương" vững chắc giúp nhà vô địch thêm thoải mái và tự tin.

Milan Phạm chăm chú dõi theo Phúc Huỳnh thi đấu

Cô nàng còn dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc Phúc Huỳnh lên ngôi vô địch nội dung đơn nam

Milan Phạm ngoài đường bên theo dõi Phúc Huỳnh thi đấu

Huỳnh Thiên Phúc hay còn gọi Phúc Huỳnh sinh năm 2000. VĐV gốc Việt qua Mỹ từ năm 3 tuổi và trở thành VĐV pickleball chuyên nghiệp. Tại giải pickleball châu Á mở rộng (được tổ chức tại TP.HCM - PV) năm 2024, Phúc Huỳnh đã từng gây tiếng vang khi thắng nội dung đơn 19+. Năm 2024, khi phong trao pickleball phát triển tại Việt Nam, Phúc Huỳnh đã trở về nước thi đấu, anh mong muốn sẽ được cùng Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế. Từ đó đến này, Phúc Huỳnh liên tiếp tham gia các giải đấu diễn ra trong nước và trở thành cái tên quen thuộc trong làng pickleball Việt Nam. PPA Tour Asia Vietnam Open 2025 là dấu mốc đặc biệt ghi dấu tài năng của VĐV này, đặc biệt Phúc Huỳnh đã vượt qua hàng loạt đối thủ hàng đầu Việt Nam để lên ngôi vô địch.

Trong khi đó Milan Phạm là cái tên từng gây bão mạng xã hội. Tháng 8/2024, cô tiết lộ mình chơi môn thể thao pickleball "7-8 tiếng/ngày giữa trời nóng 40 độ". Ngay lập tức, dòng trạng thái này khiến dân mạng xôn xao. Thời điểm đó, đa số cho rằng, hot girl Milan Phạm có phần đang “nói quá” bởi không ai chơi thể thao 8 tiếng/ngày. Việc chơi thể thao kéo dài thậm chí còn phản tác dụng, không tốt cho sức khỏe. Sau một năm, cô nàng vẫn tiếp tục giữ phong độ với môn thể thao này. Thậm chí, cô nàng còn có mối quan hệ thân thiết đặc biệt với tay vợt pickleball hàng đầu châu Á hiện nay là Phúc Huỳnh.