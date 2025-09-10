Cầu thủ nổi tiếng mất cả sự nghiệp vì shisha, nhận chỉ trích dữ dội từ dư luận

Trong thế giới bóng đá, mỗi hành động ngoài sân cỏ của cầu thủ đều có thể trở thành tâm điểm tranh cãi, đặc biệt là những thói quen gắn liền với hình ảnh không lành mạnh. Trong đó, việc hút shisha (hay còn gọi là hookah) từng khiến không ít ngôi sao bóng đá thế giới lao đao, từ những án phạt nặng nề đến những chỉ trích dữ dội từ dư luận.

Một trong những vụ việc gây chấn động nhất là trường hợp của Youcef Belaili, tuyển thủ Algeria. Năm 2015, Belaili bị phát hiện dương tính với cocaine sau một trận đấu ở Champions League. Anh giải thích nguyên nhân đến từ việc hút shisha trong một buổi tiệc, nhưng điều đó không thể cứu vãn sự nghiệp. Liên đoàn bóng đá châu Phi ban đầu treo giò anh 2 năm, sau nâng lên 4 năm, rồi cuối cùng giảm xuống còn 2 năm. Đây được xem là bài học đau đớn cho một tài năng trẻ khi thói quen ngoài sân bóng đã suýt chôn vùi cả sự nghiệp.

Youcef Belaili lao đao sự nghiệp vì shisha

Không đến mức mất trắng sự nghiệp như Belaili, nhưng nhiều ngôi sao khác cũng từng phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội. Raheem Sterling bị chụp ảnh hút shisha tại London ngay sau khi tỏa sáng trong màu áo ĐT Anh, khiến anh hứng chịu những lời chỉ trích về lối sống thiếu chuyên nghiệp.

Jack Wilshere, đồng hương của Sterling, thậm chí còn nhiều lần bị bắt gặp trong tình huống tương tự. Mặc dù không bị phạt, nhưng hình ảnh của tiền vệ tài hoa này trong mắt HLV Arsène Wenger và dư luận đã ít nhiều bị ảnh hưởng.

Trong một vụ việc khác, bộ đôi Marouane Chamakh và Adel Taarabt người Morocco bị chụp ảnh cùng nhau hút shisha sau một trận thua của Arsenal trước QPR. Nếu Taarabt may mắn không bị xử phạt, thì Chamakh phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ người hâm mộ và cả sự thất vọng từ chính HLV Wenger của Arsenal.

Marouane Chamakh gây thất vọng lớn tại Arsenal

Tại Aston Villa, tiền đạo Gabriel Agbonlahor cũng từng bị đình chỉ tạm thời vào năm 2015 sau khi hình ảnh anh vừa hút shisha vừa uống champagne ở Dubai bị phát tán giữa mùa giải, thời điểm CLB đang ngụp lặn ở nhóm xuống hạng.

Không chỉ ở Anh, nhiều cầu thủ ở các quốc gia khác cũng gặp rắc rối vì shisha. Tiền vệ người Gabon André Poko bị CLB Bordeaux phạt nặng sau khi lộ ảnh hút shisha trong lúc mặc áo Marseille, kình địch truyền kiếp của đội bóng. Ở Morocco, Nabil Dirar vướng tranh cãi vì lộ ảnh tương tự, khiến CĐV dậy sóng khi trước đó đã có những đồng đội của anh bị cấm tập luyện vì hút shisha.

Trong thời kỳ dịch COVID-19, câu chuyện này lại một lần nữa gây chú ý khi Amine Harit (Schalke 04 FC) bị phạt tới 100.000 euro vì vi phạm quy định cách ly để đến quán shisha. Số tiền khổng lồ này sau đó được dùng làm từ thiện, nhưng hình ảnh của anh vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tương tự, tiền vệ Miralem Pjanić từng bị loại khỏi ĐT Bosnia & Herzegovina vào năm 2021 vì bị bắt gặp hút shisha và uống rượu ngay trước trận đấu quan trọng gặp Ukraine.

Amine Harit bị phạt tiền vì hút shisha

Gần đây nhất, đến lượt Viktor Gyokeres, ngôi sao của Sporting Lisbon, vướng tranh cãi khi hình ảnh anh hút shisha trong hộp đêm lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì né tránh, Gyokeres thẳng thắn đáp trả bằng lời lẽ đầy thách thức khiến dư luận bức xúc.

Từ việc làm xấu hình ảnh, ảnh hưởng đến phong độ, đến việc dính án kỷ luật nặng nề, tất cả đều chứng minh rằng chỉ một phút buông lỏng ngoài sân cỏ cũng có thể làm chệch hướng cả một sự nghiệp.