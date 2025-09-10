Brooklyn Beckham chuẩn bị làm "ông chủ", được bố vợ tỷ phú "chống lưng"

Brooklyn Beckham – cậu cả nhà David và Victoria Beckham lại khiến dân tình bất ngờ với quyết định rẽ sang lĩnh vực ẩm thực mới. Theo báo quốc tế, Brooklyn đang chuẩn bị khai trương một nhà hàng burger mang tên Beck's Buns tại Los Angeles. Dự án này được lên kế hoạch ra mắt vào năm 2026, hứa hẹn sẽ là cú "comeback" mới của Brooklyn sau loạt lần thử sức với nghề mẫu, nhiếp ảnh đến đầu bếp online.

Con trai cả nhà Beckham có hướng đi mới trong sự nghiệp

Điều đáng chú ý, Beck's Buns không phải dự án "chơi cho vui". Brooklyn đã chính thức đăng ký bản quyền thương hiệu thông qua công ty Buster Hot Sauce Inc. Dù trước đó cái tên từng dính tranh chấp với thương hiệu bia Beck's, cuối cùng mọi rắc rối đã được giải quyết nhờ việc anh xác nhận đây là thương hiệu nhà hàng, không liên quan đến đồ uống có cồn.

Không chỉ gây tò mò về tên gọi, thực đơn của Beck's Buns cũng khiến fan hóng hớt. Nhà hàng được cho là sẽ tập trung vào các dòng burger cao cấp, đi kèm với sốt cay Buster – sản phẩm riêng do Brooklyn phát triển. Nhiều người cho rằng đây sẽ là "vũ khí" để Beck's Buns tạo dấu ấn giữa thị trường khốc liệt ở Mỹ.

Brooklyn Beckham thích thử sức với ẩm thực

Điểm khiến netizen bàn tán nhiều hơn cả chính là gia đình nhà vợ, đặc biệt là bố vợ tỷ phú Nelson Peltz là người đứng sau ủng hộ Brooklyn. Với kinh nghiệm đầu tư vào các thương hiệu thực phẩm đình đám như Heinz hay Unilever, Nelson không chỉ mang đến nguồn vốn khủng mà còn cả chiến lược để Beck's Buns có thể bật lên mạnh mẽ. Dân tình nhận định, nếu thành công, đây có thể là thương hiệu "con cưng" mới của gia tộc Peltz.

Brooklyn có gia đình nhà vợ ủng hộ hết mình

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình Beckham lại được cho là không mấy êm đềm. Nhiều nguồn tin khẳng định anh ngày càng xa cách bố mẹ. Mới đây, Victoria Beckham vừa đăng những bức ảnh gia đình từ kỳ nghỉ hè trên du thuyền toàn là hình cô, David và ba đứa con Romeo, Cruz và Harper. Brooklyn và Nicola không hề xuất hiện trong loạt ảnh này, khiến dân mạng không khỏi xôn xao về khoảng cách ngày càng sâu giữa con trai cả với gia đình Beckham. Điều này càng củng cố tin đồn Brooklyn đang chọn xây dựng sự nghiệp gắn liền với nhà Peltz, thay vì dựa vào hào quang của bố mẹ nổi tiếng.

Từ "cậu cả nhà Becks" đến "ông chủ nhà hàng burger", Brooklyn Beckham rõ ràng đang muốn khẳng định bản thân theo cách rất riêng. Có thể thấy, với sự hậu thuẫn hùng hậu từ gia đình vợ và khát vọng tự khẳng định bản thân, Brooklyn Beckham đang bước vào một chương mới đầy tham vọng. Thay vì gắn mãi với danh xưng "con trai Beckham", anh muốn khẳng định mình như một doanh nhân trẻ đầy tiềm năng trong lĩnh vực ẩm thực tại Mỹ. Và với sự chống lưng của gia đình tỷ phú nhà vợ, Beck's Buns được dự đoán sẽ sớm trở thành cái tên gây bão trong làng ẩm thực Mỹ.