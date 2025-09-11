Ái nữ nhà HLV Kiatisuk xinh như hoa hậu, từng được "đẩy thuyền" với Văn Toàn nay hẹn hò trai đẹp y khoa gây sốt!

Không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp lẫy lừng trên sân cỏ, HLV Kiatisuk Senamuang còn khiến dân tình trầm trồ vì có ba cô con gái xinh đẹp chẳng kém gì hotgirl, hoa hậu. Mới đây, Kittaya (Perth) - con gái út của Zico Thái gây sốt MXH khi loạt ảnh tốt nghiệp đại học của cô nàng được chia sẻ rầm rộ.

Khoác trên mình bộ lễ phục truyền thống của Khoa Kinh tế, Đại học Chulalongkorn, Perth ghi điểm tuyệt đối với gương mặt thanh tú, đường nét dịu dàng và nụ cười ngọt ngào. Bức ảnh chụp cận khoảnh khắc tân cử nhân khiến nhiều người xuýt xoa rằng nhan sắc của cô chẳng hề thua kém các thí sinh hoa hậu.

Nhan sắc ngọt ngào của ái nữ nhà HLV Kiatisuk

Nếu theo dõi gia đình HLV Kiatisuk từ lâu, người hâm mộ có thể chứng kiến quá trình trưởng thành đầy màu sắc của Kittaya, có phần nổi bật hơn hẳn 2 chị gái kín tiếng. Ái nữ nhà Kiatisuk từng gây sốt với những video trò chuyện cùng hội cầu thủ nổi tiếng Việt Nam như Văn Toàn, Xuân Trường, Minh Vương...

Netizen thậm chí còn "đẩy thuyền" Kittaya với Văn Toàn sau màn trò chuyện thân thiết trên kênh của Zico Channel hút gần 1 triệu lượt xem. Những biểu cảm dễ thương của cả hai khiến netizen Việt Nam và Thái Lan rần rần giục giã Văn Toàn làm rể nhà thầy Kiatisuk.

Văn Toàn trò chuyện cùng ái nữ nhà HLV Kiatisuk hút gần 1 triệu lượt xem

Kittaya chia sẻ cùng Xuân Trường, Minh Vương trong series "Talk with Perth"

Gia đình HLV Kiatisuk, trong đó có 3 cô con gái, đều thân thiết với cầu thủ Minh Vương

Thế nhưng, thực tế, Kittaya hiện đã có bạn trai người Thái Lan. Cô nàng nhận về nhiều lời chúc phúc và ngưỡng mộ khi tung bộ ảnh đậm chất thanh xuân vườn trường cùng người yêu diện áo blouse trắng, được cho là sinh viên Y khoa thuộc cùng trường đại học với Kittaya.

Thực tế, Kittaya hiện đang hẹn hò cùng bạn trai được cho là sinh viên Y khoa thuộc cùng trường đại học Chulalongkorn

Ở Thái Lan, Kittaya khá nổi tiếng với series "Talk with Perth" nơi cô trò chuyện cùng nhiều cầu thủ nổi tiếng Thái Lan và Việt Nam. Còn trên trang cá nhân, Kittaya cũng thu hút gần 70.000 lượt theo dõi bởi nhan sắc xinh đẹp, phong cách thời trang cá tính. Khi diện chiếc váy hoa pastel nhẹ nhàng, tạo dáng giữa không gian ngập tràn sắc hồng, ái nữ nhà Kiatisuk toát lên vẻ nữ tính và khí chất "tiểu thư trâm anh thế phiệt". Còn khi mặc croptop và trang phục thể thao năng động, cô nàng lại mang vibe cá tính, thu hút.

Ngay khi loạt ảnh được đăng tải, dân mạng Việt - Thái đồng loạt thả tim, để lại nhiều bình luận khen ngợi: "Xinh như minh tinh, bảo sao cứ xuất hiện là gây bão", "Đúng chuẩn ái nữ nhà huyền thoại, vừa giỏi vừa sang", "Hoa hậu Thái Lan chắc cũng phải dè chừng Perth mất thôi!"...

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, Perth còn được biết đến là cô gái thông minh, năng động và tự tin. Hình ảnh trưởng thành, rạng rỡ trong ngày trọng đại càng khiến cô trở thành niềm tự hào lớn của HLV Kiatisuk.

Nhan sắc đời thường của ái nữ nhà Kiatisuk gây chú ý

HLV Kiatisuk vô cùng yêu thương gái út







