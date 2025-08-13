Văn Toàn chấn thương nặng phải lên bàn mổ, nghỉ thi đấu hết năm 2025

CLB Nam Định tiếp tục đối mặt với tổn thất nhân sự khi tiền đạo Nguyễn Văn Toàn sẽ vắng mặt trong giai đoạn đầu mùa giải V.League 2025/26 do vừa trải qua ca phẫu thuật sụn chêm.

Văn Toàn gặp chấn thương sụn chêm đầu gối từ AFF Cup 2024. Ban đầu, các bác sĩ nhận định đây là chấn thương không quá nghiêm trọng, không cần phẫu thuật. Tuy nhiên, tình trạng tái phát khiến anh không thể đảm bảo cường độ thi đấu như mong muốn. Để giải quyết dứt điểm, chân sút gốc Hải Dương buộc phải lên bàn mổ.

Sáng 13/8, Văn Toàn tiến hành ca phẫu thuật tại TP.HCM. Ca mổ kéo dài khoảng một giờ đồng hồ. Theo bác sĩ Trần Huy Thọ của ĐT Việt Nam, phẫu thuật chỉ giải quyết được khoảng 50% vấn đề, phần còn lại phụ thuộc vào quá trình tập luyện hồi phục. "Chấn thương sụn chêm không nặng bằng đứt dây chằng, nên chỉ cần 5-6 tháng là Toàn có thể quay lại thi đấu", bác sĩ cho biết.

Văn Toàn chấn thương phải phẫu thuật

Với thời gian dự kiến hồi phục, Văn Toàn chắc chắn bỏ lỡ toàn bộ lượt đi V.League 2025/26 cùng Nam Định, cũng như các mặt trận trong nước, khu vực và châu Á. Trên phương diện đội tuyển Việt Nam, anh cũng sẽ không thể góp mặt trong hai trận gặp Lào và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra cuối năm nay.

Nếu quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi, Văn Toàn có thể tái xuất vào tháng 3/2026, khi tuyển Việt Nam chạm trán Malaysia ở lượt về vòng loại. Đây sẽ là thời điểm quan trọng để tiền đạo sinh năm 1996 trở lại đóng góp cho cả CLB lẫn đội tuyển.