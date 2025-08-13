Ngôi sao bóng đá bị bắt vì buôn ma tuý, bị tuyên án 14 năm tù

Ngày 12/8, Tòa án Croydon Crown Court (Anh) đã tuyên phạt 14 năm tù đối với Michael Boateng, 34 tuổi, cựu cầu thủ từng thi đấu tại các giải chuyên nghiệp ở Anh, vì tàng trữ gần 20 kg ma túy đá cùng nhiều chất cấm khác với tổng giá trị ước tính 2,36 triệu bảng (hơn 72 tỷ đồng).

Cựu sao bóng đá Anh bị bắt

Theo hồ sơ vụ án, Boateng bị bắt vào ngày 14/2/2024 khi cảnh sát tiến hành khám xét căn hộ ở Croydon, nơi anh sống cùng bạn gái và con trai sơ sinh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một túi thể thao chứa 19,7 kg ma tuý. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy Boateng đã mang túi này về căn hộ khoảng một tuần trước khi bị bắt.

Công tố viên cho biết số ma túy trên có giá bán sỉ từ 200.000 – 400.000 bảng, còn giá trị bán lẻ có thể đạt tới 2,36 triệu bảng. Tòa nhận định Boateng giữ "vai trò quan trọng" trong đường dây tội phạm có tổ chức, đồng thời vụ việc diễn ra khi bị cáo vẫn đang trong thời gian tại ngoại của một vụ án ma túy khác.

Trước đó, tháng 9/2023, Boateng bị cảnh sát chặn ở khu vực Bromley và bỏ chạy, để lại một túi chứa 19 gói cocaine. Khám xét nơi ở, cảnh sát phát hiện thêm cocaine, MDMA, ketamine cùng gần 1.600 bảng tiền mặt. Bị cáo đã nhận tội và được tại ngoại có điều kiện, bao gồm giờ giới nghiêm và báo cáo định kỳ cho cơ quan chức năng.

Boateng khởi nghiệp tại lò đào tạo trẻ Crystal Palace và từng thi đấu cho một số câu lạc bộ ở Anh như Sutton United, Bromley, Newport County. Năm 2014, anh bị kết án 16 tháng tù vì dàn xếp tỉ số và nhận án cấm thi đấu vĩnh viễn. Sau khi ra tù, Boateng làm huấn luyện viên thể hình, từng huấn luyện cho một số cầu thủ chuyên nghiệp, đồng thời tham gia dẫn podcast về cuộc sống trong tù.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho rằng Boateng sa ngã sau khi nhận cảnh báo từ cảnh sát về nguy cơ bị đe dọa tính mạng vào năm 2022, dẫn đến trầm cảm và lạm dụng ma túy. Tuy nhiên, Thẩm phán Daniel Flahive khẳng định bằng chứng cho thấy bị cáo có vai trò đáng kể trong hoạt động buôn bán ma túy và mức án 14 năm phản ánh đầy đủ tính nghiêm trọng của hành vi.