Clip tóm trọn cảnh nhà vô địch Olympic bạo lực với bạn trai, kết cục bị bắt sau đó

Mới đây, đoạn video từ camera an ninh tại sân bay Seattle (Mỹ) gây xôn xao khi cho thấy nhà vô địch Olympic Sha'Carri Richardson có hành vi xô đẩy, tấn công bạn trai – cũng là VĐV điền kinh Christian Coleman ngay gần khu vực kiểm tra an ninh của TSA.

Theo The Athletic, một cảnh sát đã chứng kiến cảnh Richardson nhiều lần đẩy Coleman khi anh cố gắng bỏ đi. Hình ảnh trích xuất cho thấy nữ VĐV mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai, kéo dây đeo ba lô của bạn trai trước khi mạnh tay đẩy anh này. Cô còn được cho là chặn đường, đẩy Coleman vào tường trước sự ngỡ ngàng của hành khách xung quanh, rồi tiếp tục xô đẩy khi cả hai quay lại khung hình. Biên bản cảnh sát cũng nêu Richardson dường như ném một vật về phía Coleman, mà phía TSA cho rằng có thể là tai nghe.

Camera tại sân bay ghi cảnh xô xát của nữ VĐV điền kinh và bạn trai

Cô gái liên tục giằng co với bạn trai

Sự việc xảy ra cuối tháng 7/2025, sau đó Richardson bị bắt và tạm giam tại cơ sở cải huấn SCORE South ở Des Moines, bang Washington và được thả ngay ngày hôm sau. Theo Daily Mail, Coleman từ chối khởi kiện và "không muốn trở thành nạn nhân", khiến vụ việc nhanh chóng được khép lại.

Trên mạng xã hội X, Coleman lên tiếng chỉ trích vụ bắt giữ là "không đáng có": "Đây là một tình huống tồi tệ từ mọi phía. Tôi không nghĩ cô ấy đáng bị bắt giữ".

Nữ VĐV và bạn trai cũng là VĐV

Sha'Carri Richardson là ngôi sao điền kinh của Mỹ, nổi tiếng không chỉ bởi tốc độ "nhanh như chớp" ở các nội dung 100m, 200m mà còn bởi phong cách cá tính với mái tóc nhuộm rực rỡ, móng tay dài sơn nổi bật và nhiều hình xăm. Cô từng bỏ lỡ Olympic Tokyo 2020 vì bị cấm thi đấu 1 tháng sau khi xét nghiệm dương tính với THC (cần sa), nhưng đã trở lại mạnh mẽ tại Giải vô địch thế giới 2023 ở Budapest, giành HCV 100m, HCĐ 200m và cùng tuyển Mỹ vô địch 4x100m tiếp sức.

Tại Olympic Paris 2024, Richardson tiếp tục khẳng định vị thế khi mang về HCV 4x100m và HCB 100m.