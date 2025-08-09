Nữ gymer xinh đẹp bỗng bị đau lưng, tưởng do ngồi nhiều nhưng sự thật đến từ căn bệnh chết người

Tháng 12/2024, nữ gymer Lara - sống tại Guildford, hạt Surrey (Anh) - xuất hiện triệu chứng đau cổ, đau lưng kèm viêm phổi. Nghĩ chỉ là bệnh vặt, cô vẫn duy trì tập luyện mỗi ngày.

Nhưng khi cơn ho kéo dài, kèm mệt mỏi triền miên, Lara đến gặp bác sĩ. Sau khi xét nghiệm máu, bác sĩ cho rằng cô bị thiếu máu và đau lưng là do công việc văn phòng mới khiến phải ngồi nhiều. Khi triệu chứng nặng hơn, cô quay lại khám và tiếp tục được kê liều sắt cao hơn. Lara còn uống thêm vitamin D, cà phê và chất điện giải để lấy lại năng lượng, nhưng tình trạng không cải thiện.

Nhớ lại thời điểm khởi phát bệnh, Lara nói: "Tôi luôn mệt mỏi nên đi khám. Bác sĩ nói tôi bị thiếu máu. Về đau lưng và cổ, họ bảo do tôi mới đi làm văn phòng, ngồi cả ngày. Tôi quay lại 2-3 lần nữa vì thấy tình hình tệ hơn. Tôi vốn rất năng động, nên việc ngồi làm không thể khiến tôi kiệt sức như vậy được".

Lara từng là nữ gymer xinh đẹp, năng động

Cô nàng sở hữu nhan sắc ưa nhìn, luôn khoẻ mạnh cho đến khi triệu chứng đau lưng kéo dài ở tuổi 22

Có lúc, chỉ đi bộ 10 phút cũng khiến Lara mệt rã rời. Vốn cuồng tập gym, nhưng dần dần nữ gymer phải hạ mức tạ chân từ 110 kg giảm còn 50 kg, thậm chí có 2 tháng cô nghỉ tập hoàn toàn và sụt cân nhanh chóng.

Tháng 3/2025, Lara lại bị viêm phổi và lần này ho ra máu. Cô lập tức được chụp X-quang và CT khẩn, phát hiện một khối u lớn ở ngực. Phẫu thuật nội soi vào tháng 6/2025 xác nhận cô mắc một dạng ung thư máu hiếm gặp.

"Lúc đó tôi thấy mình như phát điên. Tôi biết cơ thể có vấn đề nhưng không ai lắng nghe. Giờ khi đã có chẩn đoán và được điều trị, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều so với lúc bệnh mà không biết nguyên nhân. Nhưng chẳng ai chuẩn bị cho việc nghe tin mình bị ung thư ở tuổi 22 cả", Lara chia sẻ.

Lara cho biết ngoài ho kéo dài, cô còn giảm cân dù phải hạn chế tập luyện vì kiệt sức. Hiện cô đã hoàn thành đợt hóa trị thứ 2 và chỉ còn 1 chu kỳ nữa trước khi hy vọng lui bệnh. Nữ gymer từng rất khoẻ mạnh, năng động nhắn nhủ: "Tôi muốn mọi người tin vào cảm giác của bản thân. Nếu thấy cơ thể bất thường, hãy kiên trì yêu cầu khám lại, thậm chí lần thứ ba. Đừng bỏ qua vì có thể đó là dấu hiệu của bệnh nghiêm trọng".