CLB Hà Nội đặt mục tiêu vô địch mùa giải 2025/26

Ngày 13/8, CLB Bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC) đã tổ chức lễ xuất quân hướng tới mùa giải V.League 2025/26.

Chia sẻ tại lễ xuất quân, Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội Đỗ Vinh Quang cho biết:

"20 năm qua, CLB Bóng đá Hà Nội đã cùng người hâm mộ viết nên một câu chuyện đầy tự hào, với những chức vô địch, những trận đấu đáng nhớ, và hơn hết, là tình yêu bóng đá bền bỉ của hàng triệu con tim Thủ đô. Mùa giải 2025/26, bên cạnh hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt nhất, tôi cũng nhấn mạnh thêm rằng sứ mệnh của CLB Bóng đá Hà Nội luôn là thi đấu với tinh thần cao nhất không chỉ trên sân cỏ, mà còn ghi dấu ấn trong trái tim người hâm mộ".

Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội Đỗ Vinh Quang phát biểu

CLB Hà Nội xuất quân mùa giải 2025/26

Nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng thủ đô có sự bổ sung của những cầu thủ chất lượng như ngôi sao tấn công Hendrio, trung vệ Adriel da Silva, tiền vệ trung tâm Willian Maranhao, bên cạnh bộ khung nội binh đều là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc như Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung, Tuấn Hải, Hai Long, Xuân Mạnh… Với đội hình này, CLB Bóng đá Hà Nội hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng ngôi vô địch với những đối thủ nặng ký như Thép Xanh Nam Định, CAHN hay Thể Công Viettel. Về mục tiêu của giải đấu ông Nguyễn Quốc Tuấn - GĐĐH CLB Hà Nội khẳng định:

"CLB Hà Nội hướng tới thành tích cao nhất tất cả các giải đấu. Đây là lời hứa với người hâm mộ, những người ủng hộ bóng đá thủ đô".

CLB Hà Nội hướng đến mục tiêu vô địch

Trong khi đó, HLV Makoto Teguramori chia sẻ về sự chuẩn bị của đội bóng:

"Trong thời gian chuẩn bị vừa qua, toàn đội đã làm việc chăm chỉ, từng cầu thủ đều thể hiện quyết tâm và sự chuyên nghiệp. Chúng tôi hiểu rằng, mặc dù bóng đá luôn ẩn chứa những thử thách, nhưng tinh thần đoàn kết, sự bền bỉ và khát khao chiến thắng sẽ là chìa khóa để CLB Bóng đá Hà Nội có thể giành được kết quả tốt nhất ở mùa giải sắp tới",

Song song với lễ xuất quân, CLB Bóng đá Hà Nội đã chính thức khai trương và đưa vào vận hành cửa hàng phân phối chính hãng các vật phẩm lưu niệm của đội bóng thủ đô – Hà Nội FC Store. Được ấp ủ trong thời gian dài, nhưng phải đến mùa giải 2025/2026, CLB bóng đá Hà Nội mới có thể chính thức đưa dự án đầy tham vọng này vào hoạt động. Cửa hàng chính thức của CLB bóng đá Hà Nội được đưa vào hoạt động từ ngày 13/8 tại khán đài A, SVĐ Hàng Đẫy. Đây sẽ là không gian mua sắm và trải nghiệm dành riêng cho người hâm mộ, nơi trưng bày và bán các sản phẩm chính hãng như: áo đấu chính thức, áo di chuyển, đồ lưu niệm, phụ kiện, ấn phẩm kỷ niệm... Không chỉ dừng lại ở việc bán sản phẩm, cửa hàng chính thức của CLB Bóng đá Hà Nội còn được định hướng trở thành điểm hẹn của cộng đồng fan, nơi diễn ra các hoạt động tương tác như: ký tặng, gặp gỡ cầu thủ, ra mắt mẫu áo mới… Trong mùa giải 2025/26, CLB Hà Nội không chỉ ra mắt những bộ trang phục mà còn kể câu chuyện qua 3 mẫu áo với ý nghĩa "quá khứ, hiện tại, tương lai". Áo đấu sân nhà sử dụng màu áo tím từ những năm 2016. Áo đấu sân khách là áo màu vàng cùng logo sử dụng từ mùa giải 2009. Mẫu áo thứ 3 màu trắng mang thiết kế hiện đại, năng động.