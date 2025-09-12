Sân Mỹ Đình đào xới mặt cỏ, hứa hẹn diện mạo mới trong 3 tháng tới

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) hiện đang bước vào quá trình sửa chữa, cải tạo mặt cỏ sau thời gian dài khai thác cho nhiều sự kiện thể thao và văn hóa. Đây là hạng mục quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sân đấu, đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ các đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

0911

Theo ghi nhận, đơn vị thi công đã tiến hành bóc lớp cỏ cũ, đào xới và xử lý nền đất. Công tác cải tiến bao gồm san Thiết bị bằng cách làm mới nền tảng với độ sâu khoảng 40–50 cm, trước khi tiến hành trồng lớp cỏ mới đạt chuẩn. Song song với đó, hệ thống phun nước cũng được nâng cấp để đảm bảo khả năng chăm sóc và duy trì chất lượng sân trong thời gian dài.

Dự kiến, toàn bộ quá trình thi công sẽ kéo dài trong khoảng 3 tháng. Tuy nhiên, tiến trình có thể chịu được ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, do việc trồng và nuôi cỏ cỏ cần sự ổn định về khí hậu để đảm bảo độ bền, tốc độ mượt.