VĐV bóng chuyền Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã đưa ra quyết định gây chú ý khi không cho phép vận động viên Đặng Thị Hồng tham dự giai đoạn 2 Giải vô địch quốc gia 2025 cũng như toàn bộ các giải thuộc hệ thống thi đấu chính thức trong nước bắt đầu từ ngày 11/9.

Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu

Quyết định của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam được đưa ra dựa trên án phạt của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) tại giải U21 thế giới 2025 diễn ra ở Indonesia tháng trước. FIVB xác định một vận động viên của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam (không công bố danh tính ở thời điểm đó) không đủ điều kiện tham dự giải.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị xử thua toàn bộ 4 trận đấu có vận động viên vi phạm tham dự. Cầu thủ này cũng bị loại khỏi giải đấu ngay lập tức. Ở những trận đấu còn lại, VĐV duy nhất của Việt Nam không được đăng ký thi đấu, phải ngồi trên khán đài cổ vũ với tư cách khán giả chính là Đặng Thị Hồng.

