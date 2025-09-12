“Bố đơn thân nghìn tỷ” nhà bầu Hiển khoe body săn chắc, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng phải ghen tị vì 1 điều

Trên trang cá nhân, mới đây, thiếu gia Đỗ Quang Vinh - con trai cả của bầu Hiển khiến nhiều người xuýt xoa khi đăng khoảnh khắc miệt mài tập luyện trong phòng gym. Anh diện áo ba lỗ đỏ, tay cầm tạ, phô diễn bắp tay cuồn cuộn và cơ bắp săn chắc chẳng khác như dân gym chuyên nghiệp. Đây không phải lần hiếm hoi thiếu gia họ Đỗ khoe body trực diện, chứng minh rằng bên cạnh công việc kinh doanh và chăm sóc con, anh vẫn duy trì lối sống lành mạnh, kỷ luật.

Thiếu gia Đỗ Quang Vinh nhà bầu Hiển khoe cơ bắp trong phòng gym gây sốt

Nhưng ngay sau loạt ảnh "ngầu lòi" trong phòng gym, Đỗ Quang Vinh lại khiến dân tình tan chảy với bộ ảnh cực đáng yêu chụp cùng hai con nhỏ. Trong khung hình, cả 3 bố con cùng diện hanbok truyền thống Hàn Quốc. Anh chọn bộ trang phục đỏ rượu sang trọng, trong khi cô con gái diện váy hồng pastel điệu đà, còn cậu con trai mặc hanbok trắng - đen đơn giản mà lịch lãm.

Khoảnh khắc cặp song sinh Gấu - Thỏ nghiêng người hôn má bố khiến ai nhìn cũng phải "lụi tim". Trái ngược với hình ảnh mạnh mẽ trong phòng gym, Đỗ Quang Vinh trong bộ hanbok lại toát lên vẻ dịu dàng, ấm áp, visual "bố đơn thân" ôn nhu hết mực. Sự kết hợp màu sắc giữa ba bộ trang phục - đỏ, hồng và trắng - càng khiến bức ảnh thêm phần hài hòa, đẹp mắt.

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - em dâu của Đỗ Quang Vinh - đã nhanh chóng để lại bình luận khen ngợi gia đình anh trai chồng quá đáng yêu. Người đẹp còn hóm hỉnh bày tỏ sự "ghen tị" vì nhà "bác Vinh" lúc nào cũng có ảnh lung linh. Màn tương tác này lập tức nhận nhiều lượt thả tim từ fan: "Nhà bác lúc nào cũng có hình đẹp thế, nhà cháu thì...". Đáp lại, thiếu gia Đỗ Quang Vinh gợi ý Đỗ Mỹ Linh cho con gái Tuệ An theo "anh Gấu" học cách tạo dáng chụp hình.

Dân mạng cũng không tiếc lời khen ngợi hình ảnh 3 bố con. Có thể thấy, dù là "bố đơn thân nghìn tỷ" bận rộn, Đỗ Quang Vinh vẫn luôn biết cách cân bằng: mạnh mẽ và kỷ luật trong công việc, phòng gym, nhưng khi trở về với hai con nhỏ, anh lại trở thành ông bố dịu dàng, giàu tình cảm. Chính sự đối lập này đã tạo nên sức hút đặc biệt cho thiếu gia nhà bầu Hiển.