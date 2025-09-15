Nữ rapper ngại ngùng kể chuyện tình với Lamine Yamal, tiết lộ điều thú vị

Chuyện tình tài năng trẻ Lamine Yamal của Barcelona và ngôi sao ca nhạc người Argentina Nicki Nicole tiếp tục thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, nữ ca sĩ 24 tuổi đã chia sẻ những cảm xúc ngại ngùng nhưng đầy hạnh phúc về mối quan hệ của mình với cầu thủ đang được coi là "viên ngọc sáng" của bóng đá Tây Ban Nha.

Nicki Nicole thẳng thắn thừa nhận: "Tôi thật sự đang chìm đắm trong tình yêu với Lamine Yamal. Tôi rất thích thành phố Barcelona".

Khi được phóng viên đặt câu hỏi liệu Lamine Yamal có từng dạy cô nói từ nào bằng tiếng Catalan chưa, Nicki bật cười và tiết lộ: "Có chứ, Lamine dạy tôi t'estimo (nghĩa là: I love you). Lamine toàn dạy mấy từ dễ thương thôi".

Lamine Yamal và bạn gái khoe bức ảnh tình cảm

Nàng WAG chỉ cao 1m45 cực dễ thương

Chia sẻ ngọt ngào này ngay lập tức khiến người hâm mộ thích thú, nhiều bình luận cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho mối tình trẻ trung nhưng chân thành của cặp đôi. Nicki Nicole cũng nói về quan điểm tình yêu mà cô hướng đến: "Sự tận hưởng, sự chân thành và sự đồng hành."

Câu trả lời giản dị nhưng thể hiện sự nghiêm túc của nữ ca sĩ trong mối quan hệ đang được chú ý bậc nhất giữa một ngôi sao giải trí Nam Mỹ và cầu thủ trẻ sáng giá hàng đầu châu Âu.

Nicki Nicole, sinh năm 2000 tại Rosario (Argentina), được biết đến là một trong những giọng ca trẻ nổi bật nhất dòng nhạc Latin urban. Cô từng có nhiều bản hit trên các nền tảng âm nhạc số, đồng thời là gương mặt được mời biểu diễn ở các lễ hội lớn tại Mỹ Latinh và châu Âu. Việc cô công khai tình cảm với Yamal càng khiến sức hút của tên tuổi Nicki tăng lên, nhất là trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá.

Về phía Lamine Yamal, cầu thủ sinh năm 2007 hiện đang là niềm hy vọng lớn của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Anh được đánh giá là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới, sớm ra mắt đội một Barca khi mới 15 tuổi và nhanh chóng khẳng định vị thế trong các trận đấu quan trọng. Ở tuổi 18, Yamal không chỉ nổi bật trên sân cỏ mà còn trở thành tâm điểm của dư luận nhờ chuyện tình công khai với Nicki Nicole.

Mối quan hệ giữa cả hai bắt đầu được chú ý khi Nicki Nicole nhiều lần xuất hiện trên khán đài để cổ vũ cho Yamal trong màu áo Barcelona. Sau đó, cả hai bị bắt gặp đi ăn tối tại một nhà hàng ở Barcelona, làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Ban đầu, người hâm mộ không khỏi bất ngờ bởi khoảng cách tuổi tác và sự khác biệt về xuất thân của hai người. Tuy nhiên, sự thoải mái, tự nhiên trong cách Nicki Nicole chia sẻ về tình cảm đã giúp xóa tan nhiều hoài nghi.

Giới truyền thông Tây Ban Nha nhận định chuyện tình này đang góp phần tạo nên hình ảnh mới mẻ, gần gũi hơn cho Lamine Yamal. Tuy nhiên, mới đây cặp đôi vướng tin đồn đường ai nấy đi chỉ sau 13 ngày công khai hẹn hò. Phải đến khi nàng WAG tung ảnh thân mật lên trang cá nhân dân tình mới "thở phào" vì cả hai vẫn còn mối quan hệ tình cảm.