Con trai Khánh Thi - Phan Hiển cứ đi thi là ẵm huy chương, gen "nhà nòi" quá mạnh!

Mới đây, tại giải TLOC 2025, cặp đôi VĐV dancesport nhí Minh Cường (Kubi) và Linh San (May) đã xuất sắc giành Huy chương Bạc hạng mục WDSF Open Standard Juvenile, để lại dấu ấn mạnh mẽ trên sàn đấu dancesport quốc tế.

Ngay khi hình ảnh được chia sẻ, cư dân mạng lập tức bình luận sôi nổi vì tài năng và visual cùng thần thái của hai vũ công nhí. Kubi diện vest đen chỉn chu, ánh mắt tập trung và phong thái tự tin khiến ai cũng phải trầm trồ "như một thần đồng dancesport". Trong khi đó, Linh San gây ấn tượng với vẻ dịu dàng, cuốn hút trong chiếc váy xanh bồng bềnh, từng bước xoay người mềm mại nhưng đầy khí chất.

Không chỉ thực hiện động tác chuẩn xác và đồng đều, cả hai còn thể hiện sự ăn ý đáng kinh ngạc - từ ánh nhìn, nụ cười đến từng nhịp di chuyển - khiến khán giả phải thốt lên: "Đây đúng là cặp đôi vàng của dancesport nhí Việt Nam".

Nhiều netizen khen ngợi: "Hai bé như bước ra từ một bộ phim khiêu vũ châu Âu thu nhỏ", "Nhỏ tuổi mà chuyên nghiệp quá", "Visual đỉnh thật sự!"...

Đáng nói trước đó chỉ mấy ngày, Minh Cường và Linh San cũng đã xuất sắc mang về huy chương vàng WDSF cho chủ nhà Việt Nam tại Giải Quốc tế TLOC 2025. Không chỉ khiến bố mẹ tự hào, mà Kubi Minh Cường cùng bạn diễn May Linh San khiến người hâm mộ Việt Nam không khỏi xuýt xoa trước khoảnh khắc trên bục vinh quang, lá cờ Việt Nam sừng sững ở vị trí quán quân.