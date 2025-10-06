Con trai Khánh Thi - Phan Hiển lại “hái” huy chương vàng, khí chất “con nhà nòi” sáng bừng sàn đấu

Gia đình bộ đôi kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển tiếp tục chứng minh đẳng cấp khi Minh Cường (nickname Kubi) - con trai lớn của cặp đôi - vừa cùng bạn nhảy Linh San xuất sắc mang về huy chương vàng WDSF cho chủ nhà Việt Nam tại Giải Quốc tế TLOC 2025.

Trong loạt hình lan truyền trên mạng, khán giả không khỏi trầm trồ trước phong thái chuyên nghiệp của cặp đôi nhí. Minh Cường diện sơ mi trắng, quần tây đen lịch lãm, còn Linh San nổi bật trong chiếc váy vàng neon rực rỡ. Từng bước nhảy, cú xoay, ánh nhìn đều toát lên sự tự tin và ăn ý hiếm có ở lứa tuổi này. Khoảnh khắc hai em nắm tay nhau nâng cao chiếc cúp vô địch, bên cạnh là Khánh Thi rạng rỡ tự hào, khiến người xem cảm nhận rõ niềm hạnh phúc của một gia đình nối dài truyền thống đam mê khiêu vũ thể thao.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên Kubi (Minh Cường) và May (Linh San) mang về vinh quang cho dancesport Việt Nam. Cặp đôi nhỏ tuổi này đã hai lần vô địch thế giới, ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế khi còn chưa đầy tuổi teen. Năm 2023, cả hai giành ngôi vô địch WDSF World Championship đầu tiên trong sự ngỡ ngàng của giới chuyên môn. Sang năm 2024, bộ đôi tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vị, khẳng định đẳng cấp "thần đồng dancesport".

Không chỉ dừng ở những danh hiệu lớn, Kubi Minh Cường và Linh San còn liên tiếp gặt hái thành tích trong nước và khu vực: quán quân giải Dancesport trẻ toàn quốc 2024, á quân Asian Junior Latin Open Cup 2023, top 3 Dancesport trẻ châu Á 2024... Ở tuổi còn đang đi học tiểu học, hai vận động viên nhí đã có cơ hội thi đấu ở hàng chục giải quốc tế, góp phần đưa khiêu vũ thể thao Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới.

Kubi Minh Cường và May Linh San sau 3 năm ghép đôi

Theo chia sẻ từ Khánh Thi, cả Kubi Minh Cường và Linh San đều được cô cùng Phan Hiển trực tiếp huấn luyện, với lịch tập luyện nghiêm ngặt và tinh thần chuyên nghiệp không thua kém bất kỳ vận động viên lớn nào. Chính sự chăm chỉ và kỷ luật ấy đã giúp hai em giữ được phong độ ổn định, liên tục chinh phục các sàn đấu.

Sự tỏa sáng của Minh Cường và Linh San không chỉ là niềm tự hào của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển, mà còn là hình ảnh đẹp của một thế hệ vận động viên trẻ đầy tài năng, đam mê và bản lĩnh. Cộng đồng mạng cũng không tiếc lời ngợi khen: "Con nhà nòi có khác, nhìn dáng nhảy là biết gen vàng nhà Khánh Thi rồi", "Mới nhỏ xíu mà khí chất ngôi sao ngút ngàn".

Từ niềm đam mê được truyền lại từ bố mẹ, Kubi và Linh San đang dần khẳng định vị thế "ngôi sao tương lai" của dancesport Việt Nam - mang theo giấc mơ vươn tầm thế giới với tinh thần trẻ trung, tự tin và tràn đầy năng lượng.