Ái nữ hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ khoe visual sáng bừng trong ngày khai mạc giải bóng rổ học đường lớn nhất Việt Nam

MyTV Highschool Basketball 2025 (MyTV HSB 2025) – giải bóng rổ học đường được mong chờ nhất dành cho học sinh THPT – đã chính thức bước vào mùa giải thứ tư. Năm nay, giải đấu trở lại với quy mô mở rộng vượt bậc, diễn ra từ ngày 27/09 đến 21/12/2025, quy tụ 46 đội bóng, gấp đôi so với con số 24 của mùa 2024.

Lễ khai mạc giải bóng rổ học đường MyTV Highschool Basketball 2025

Đáng chú ý trong đội hình tham dự có Huệ Anh - con gái của cựu VĐV bóng chuyền Kim Huệ. Huệ Anh 17 tuổi, đang học tại trường Hanoi Academy. Cô nàng cũng là một trong những ứng viên hoa khôi của giải đấu.

Huệ Anh (số 2) là con gái hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ

Về giải đấu, Highschool Basketball 2025 có 46 đội bóng tham gia, trong đó có 30 đội nam khu vực Hà Nội, 8 đội nam khu vực TP.HCM, và đặc biệt là sự xuất hiện lần đầu của 8 đội nữ THPT tại Hà Nội.

Lần đầu tiên, giải đấu được tổ chức đồng thời tại Hà Nội và TP.HCM, góp phần lan tỏa phong trào bóng rổ học đường đến đông đảo học sinh. Ở mùa giải 2025, thể thức Thụy Sĩ được áp dụng cho 20 đội của League B, tăng cường tính cạnh tranh và tạo cơ hội thăng hạng trực tiếp lên League A.

Với khẩu hiệu "Make History", MyTV HSB 2025 không chỉ dừng lại ở những trận đấu bóng rổ kịch tính, mà còn là hành trình để mỗi học sinh tự khắc ghi dấu ấn của mình – từ những pha bứt tốc đầy quyết đoán, những cú ném chuẩn xác cho đến tinh thần đồng đội gắn kết. Thông điệp này khuyến khích thế hệ trẻ biến từng khoảnh khắc trên sân thành một phần của "lịch sử" cá nhân, đồng thời thể hiện bản sắc riêng của đội bóng và ngôi trường mà họ đại diện. Giải đấu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao và Du lịch Quốc tế Amita Đơn vị đồng tổ chức và phát sóng độc quyền trên MyTV.

Lịch thi đấu dự kiến: từ ngày 27/09 đến ngày 21/12/2025 27/09/2025 đến 05/10/2025: Vòng Play-in (khu vực Hà Nội): 30 trận

10/10/2025 đến 14/12/2025: Thi đấu Nội dung nữ: 31 trận và Vòng League Play-off (khu vực Hà Nội): 112 trận

27/09/2025 đến 14/12/2025: Vòng League và Play-off (khu vực TP HCM): 31 trận

21/12/2025: Vòng chung kết toàn quốc: 01 trận



