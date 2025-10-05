Tay vợt nữ nâng ngực có ảnh hưởng đến chuyên môn?

Tay vợt người Pháp Oceane Dodin mới đây gây chú ý khi công khai việc phẫu thuật nâng ngực trong thời gian tạm nghỉ thi đấu vì chấn thương. Cô trở thành tay vợt nữ chuyên nghiệp đầu tiên thừa nhận làm đẹp trong lúc vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp thể thao đỉnh cao. Đây được xem là một quyết định táo bạo khiến làng tennis xôn xao.

Trong cuộc phỏng vấn với RMC Sport, Dodin cho biết cô đã ấp ủ ý định này từ lâu và chọn thời điểm thực hiện khi bị chấn thương tai, phải nghỉ thi đấu gần 9 tháng. "Tôi biết sẽ có người không đồng tình, nhưng nếu đợi đến khi kết thúc sự nghiệp thì có lẽ đã quá muộn. Tôi muốn làm điều khiến mình hạnh phúc", tay vợt 28 tuổi chia sẻ.

Nữ VĐV tennis nâng ngực khi còn thi đấu

Theo tiết lộ, Dodin từng được các bác sĩ cảnh báo rằng ca phẫu thuật có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động và thăng bằng, thậm chí khiến cô không thể trở lại sân đấu. Tuy nhiên, nữ tay vợt khẳng định cô không hề gặp trở ngại trong thi đấu sau phẫu thuật. "Chúng không khiến tôi thấy vướng víu. Các hãng thể thao giờ đã có loại áo chuyên dụng rất phù hợp," cô nói thêm.

Nhiều người so sánh Dodin với Simona Halep, tay vợt từng phải thu nhỏ vòng một để thi đấu hiệu quả hơn. Trước ý kiến này, Dodin khẳng định: "Hoàn cảnh của tôi khác, điều quan trọng là cảm thấy tự tin và thoải mái với chính mình".

Sau thời gian hồi phục, Oceane Dodin đã trở lại thi đấu, vào đến tứ kết giải W35 Reims 2025. Dù hiện chỉ xếp hạng 363 thế giới, cô vẫn được người hâm mộ ghi nhận về tinh thần mạnh mẽ