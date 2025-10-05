Vợ Duy Mạnh mặc gì thế này!

Từng là "con gái cưng nhà người ta", nổi tiếng với phong cách tiểu thư chuẩn rich kid, cứ xuất hiện là phải xinh - phải sang - phải thơm mùi hàng hiệu. Ấy vậy mà mới đây, Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Đỗ Duy Mạnh - lại khiến dân mạng chú ý với một pha lên đồ khó đỡ đến mức không nhận ra.

Trong clip được chia sẻ rầm rộ, Quỳnh Anh cùng hai người chị em thân thiết xuất hiện với những bộ đồ phong cách... bà thím đi chợ đầu ngõ. Bộ quần áo với màu sắc hoa đỏ - vàng chói mắt, rộng thênh thang, hoạ tiết loè loẹt đúng chuẩn combo "ở nhà cho thoải mái". Mái tóc kẹp gọn gàng ra sau cùng biểu cảm nghiêm túc khi đo chiều cao khiến dân mạng phải dụi mắt hai lần mới dám tin: "Đây là tiểu thư Quỳnh Anh - ái nữ nhà cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông đó hả?".

Bên dưới clip, bình luận sôi nổi như phiên chợ sáng: "Ủa, đây là Quỳnh Anh á? Mẹ bỉm Hà thành chói mắt quá rồi", "Tiểu thư Hà thành nay cosplay 'bà thím phố cổ' hả chị?", "Đoán vội là hoá thân Trung thu thôi chứ bình thường cô ấy sang chảnh lắm".

Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh - gây choáng với bộ đồ "bà thím" sặc sỡ

Huyền Mi - vợ Văn Quyết - cũng chọn 1 bộ cánh dân dã để "hoá thân"

Cũng có người bênh vực cho rằng, chắc Quỳnh Anh chỉ đang diện đồ nhà cho vui, không ngờ lại thành… tâm điểm thời trang của cả cõi mạng. Một số fan còn hài hước "đánh giá chuyên môn": "Form này rộng quá, nhưng điểm cộng là độ thoáng khí cao, thích hợp cho mọi hoạt động từ nấu cơm đến… xem phim". Một số khác lại đoán Quỳnh Anh cùng chị gái đang chuẩn bị hoạt động trung thu cho các con nên chọn trang phục hoá thân mà thôi, chứ cô nàng này nổi tiếng là dân chơi đồ hiệu, ở nhà cũng toàn "dát" Dior, Chanel mà...

Dù là vô tình hay cố ý, outfit "bà thím" của Quỳnh Anh vẫn thành công giúp cô nàng chiếm trọn spotlight. Từ "tiểu thư hàng hiệu" đến "idol đồ bộ", đúng là Quỳnh Anh chưa bao giờ khiến netizen thất vọng về độ viral của mình!



