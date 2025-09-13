Mai Phương Thuý kể chuyện dở khóc dở cười khi chơi tennis

Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thuý mới đây lại khiến dân tình thích thú khi đăng tải loạt hình ảnh chơi tennis cùng dòng trạng thái hài hước. Không chỉ khoe dáng chuẩn hoa hậu trên sân thể thao, nàng hậu còn khiến người hâm mộ bật cười bởi cách kể chuyện duyên dáng và gần gũi.

Trong ảnh, Mai Phương Thuý diện crop top một vai kết hợp cùng chân váy tennis trắng, vừa năng động vừa khoe khéo vòng eo thon gọn cùng đôi vai gợi cảm. Thần thái tập trung nhưng vẫn rạng rỡ, tươi tắn của người đẹp sinh năm 1988 nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận.

Đặc biệt, dòng trạng thái đi kèm khiến nhiều người thích thú: "Mỗi lần tập hay quên kết thúc trên vai nên dưới áp lực của việc phải đẹp, tôi vẫn nhớ được như thế này là đỉnh lắm rồi. Ảnh này không phải ảnh tạo dáng đâu, tôi thực sự đã phải đánh vào bóng. Makeup artist đang thảy bóng phía trước để nhiếp ảnh gia bắt góc đó".

Chia sẻ hài hước của Mai Phương Thuý

Có thể thấy, thay vì đăng ảnh kèm lời khen sáo rỗng cho chính mình, Mai Phương Thuý lại chọn cách chia sẻ một chi tiết rất "đời thường". Ciệc vừa cố gắng nhớ kỹ thuật động tác trong lúc tập, vừa phải chịu "áp lực" giữ hình ảnh đẹp trước ống kính. Chính sự tự trào và dí dỏm này giúp nàng hậu trở nên gần gũi hơn trong mắt khán giả..

Không ít fan còn bình luận rằng Mai Phương Thuý "có năng khiếu kể chuyện", khi chỉ bằng vài dòng status ngắn ngủi cũng khiến người đọc vừa cười vừa thấy cô thật sự đáng yêu.

Mai Phương Thuý chăm tập thể thao

Mai Phương Thuý vốn duy trì lối sống năng động nhiều năm nay. Ngoài thời gian làm việc và đầu tư, cô thường xuyên dành thời gian cho các môn thể thao như gym, yoga và giờ đây là tennis. Tennis không chỉ giúp tăng cường sức khoẻ mà còn là cách để nàng hậu cân bằng tinh thần sau những lịch trình bận rộn.

Sau gần 20 năm đăng quang, Mai Phương Thuý vẫn chứng minh được sức hút đặc biệt trong showbiz Việt. Mỗi lần xuất hiện, dù trên thảm đỏ sang trọng hay trên sân tennis đời thường, cô đều khiến công chúng trầm trồ bởi nhan sắc và thần thái nổi bật.