Cầu thủ nổi tiếng gọi MC Huyền Trang Mù Tạt là vợ, tặng luôn nàng iPhone 17

Dân tình đang rần rần trước story mới nhất của MC Nguyễn Huyền Trang Mù Tạt. Nữ MC xinh đẹp đã tung đoạn tin nhắn riêng tư cực ngọt ngào với cầu thủ Phạm Đức Huy, khiến dân tình không khỏi "rụng tim".

Trong đoạn chat, Đức Huy gọi Huyền Trang là "vợ" đầy tình cảm rồi chốt luôn một pha chiều chuộng cực mạnh: "Vợ chọn điện thoại đi, chọn màu đi… Xong vợ dậy ăn xong chọn màu điện thoại nhé". Không chỉ gọi bạn gái bằng từ thân mật, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam còn khiến fan choáng với màn tặng quà cực khủng – một chiếc iPhone 17 trị giá khoảng 64 triệu đồng.

Huyền Trang cũng không giấu nổi sự phấn khích, đăng ngay lên story kèm dòng chữ: "Cảm giác 64tr sắp trong tầm tay".

Huyền Trang khoe được chàng cưng chiều

Đức Huy cực chiều bạn gái

Đức Huy vốn nổi tiếng với biệt danh "Hoàng tử Ả Rập" của tuyển Việt Nam, không chỉ duyên dáng trên sân mà còn cực lầy lội ngoài đời. Trong khi đó, Huyền Trang "Mù Tạt" lại là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ khi dẫn nhiều chương trình thể thao, giải trí. Chính vì vậy, khoảnh khắc công khai ngọt ngào này càng khiến fan "đẩy thuyền" nhiệt tình hơn bao giờ hết.

Đức Huy và Huyền Trang đã hẹn hò từ đầu năm 2025, đến nay cặp đôi thoải mái công khai tình cảm và thường xuyên đi du lịch cùng nhau.