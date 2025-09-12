Trai đẹp 8 múi ĐT Việt Nam lái Porsche, tặng nhà, xe cho bố mẹ, 26 tuổi tài sản bạc tỷ và... vẫn độc thân

Trong dàn cầu thủ điển trai của ĐT Việt Nam, Bùi Hoàng Việt Anh là cái tên vô cùng quen thuộc. Cao 1m84, gương mặt điển trai, vibe nam tính, body 8 múi chuẩn chỉnh, trung vệ sinh năm 1999 luôn nằm trong top những tuyển thủ có visual nổi bật nhất đội tuyển.

Mới đây, Bùi Hoàng Việt Anh tiếp tục khiến netizen xuýt xoa khi đăng tải bức ảnh selfie sau một buổi tập đẫm mồ hôi. Body 8 múi rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, bờ vai rộng và đôi chân dài cực phẩm của anh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Dân mạng để lại hàng loạt bình luận khen ngợi: "Như người mẫu luôn", "Body thế này thì ai chịu nổi", "Cầu thủ có khác, body đỉnh miễn chê"...

Body cực phẩm của Bùi Hoàng Việt Anh

Vóc dáng Bùi Hoàng Việt Anh khiến netizen xuýt xoa: Đỉnh miễn bàn

Không chỉ sở hữu ngoại hình cực phẩm, ở tuổi 26, Bùi Hoàng Việt Anh còn là chàng trai thành công trong sự nghiệp với vị trí tuyển thủ quốc gia nổi tiếng. Ngoài sân cỏ, anh chàng đã sớm có cuộc sống sung túc: tậu siêu xe Porsche 5 tỷ, trước đó mua nhà và xe sang tặng bố mẹ để báo hiếu. Khối tài sản bạc tỷ của Việt Anh khiến không ít người phải ngưỡng mộ.

Thế nhưng, giữa combo "đẹp trai - tài giỏi - giàu có", trung vệ sinh năm 1999 vẫn khiến nhiều fan nữ vừa bất ngờ vừa mừng thầm khi đến nay chưa từng công khai bạn gái. 26 tuổi, có tất cả trong tay, Bùi Hoàng Việt Anh vẫn thuộc hội "cực phẩm độc thân" sáng giá bậc nhất làng bóng đá Việt.

Việt Anh tậu Porsche

Anh chàng cũng mua xe tặng bố mẹ