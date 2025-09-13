Tấn công như vũ bão, tuyển Việt Nam đại thắng 6-2 trước Dortmund

Trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại châu Âu, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã có trận giao hữu với U17 nữ Dortmund. Để thử nghiệm lực lượng, hai đội thống nhất thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút, qua đó tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ được ra sân cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Okiyama Masahiko nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép về phía khung thành đối phương. Phút 15, từ một pha phạt góc gây lộn xộn, đội bạn đá phản lưới, mở tỉ số cho U17 nữ Việt Nam.

U17 nữ Việt Nam (áo đỏ) nhập cuộc với lối chơi pressing mạnh mẽ

Chỉ 4 phút sau, Nguyễn Thị Minh Ánh nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm chính xác. Đến phút 27, Nguyễn Thị Linh Chi tung cú sút xa đẹp mắt nâng tỉ số lên 3-0. Trước khi hiệp một khép lại, Trương Yến Linh lập công với tình huống đệm bóng cận thành, đưa cách biệt lên thành 4 bàn.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà Borussia Dortmund có bàn rút ngắn cách biệt ở những phút cuối. Tuy nhiên, U17 nữ Việt Nam vẫn duy trì thế trận chủ động.

U17 nữ Việt Nam thi đấu tự tin dù phần nào thua thiệt về thể hình trước U17 nữ Dortmund

Trong hiệp 3, Hà Yến Nhi ghi bàn từ một pha băng cắt dứt điểm sau đường tạt bóng chuẩn xác từ đồng đội. Các cầu thủ U17 Borussia Dortmund sau đó có thêm 1 bàn gỡ trước khi Yến Nhi có bàn thắng ấn định chiến thắng 6-2 cho U17 nữ Việt Nam.