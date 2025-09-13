Văn Hậu - Hải My sau 2 năm cưới: Dọn về biệt thự chục tỷ, nhan sắc ngày càng thăng hạng đủ thấy hạnh phúc cỡ nào!

Không chỉ được biết đến là nàng WAGs xinh đẹp nhất nhì làng bóng đá Việt, Doãn Hải My còn liên tục khiến dân tình trầm trồ bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng sau khi kết hôn với Đoàn Văn Hậu và sinh con trai đầu lòng. Mới đây, loạt khoảnh khắc Hải My cùng Văn Hậu - sải bước trên bãi cát trắng đã khiến mạng xã hội bàn luận rôm rả.

Trong outfit thể thao gọn gàng, Doãn Hải My khoe trọn đôi chân dài miên man cùng vóc dáng thon gọn, mềm mại. Sải chân uyển chuyển trên bãi cát, cô nàng toát lên khí chất vừa năng động vừa quyến rũ. Đi cạnh người chồng cầu thủ nổi tiếng với body săn chắc, Hải My chẳng hề kém cạnh, thậm chí còn ghi điểm bởi nụ cười rạng rỡ và thần thái tràn đầy năng lượng. Cặp đôi trai tài gái sắc khiến netizen khen tới tấp vì quá đẹp đôi.

Không chỉ dừng lại ở những màn khoe dáng nuột nà, tự nhiên trên bãi biển, Doãn Hải My còn khoe khoảnh khắc thường xuyên cùng chồng tập luyện thể thao ở không gian bãi cát gần căn biệt thự chục tỷ mà gia đình vừa mới dọn về sinh sống. Bộ môn cầu lông trở thành sở thích chung, giúp cả hai vừa rèn luyện sức khỏe vừa có thêm những phút giây gắn kết vào mỗi buổi tối. Trong những lần xuất hiện, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 gây thương nhớ bởi gương mặt trẻ trung, làn da căng bóng và phong cách thể thao đầy cuốn hút.

Điều khiến netizen đặc biệt chú ý là dù đang trong không gian thư giãn, Hải My vẫn giữ được thần thái chuẩn "hoa hậu" với vóc dáng cân đối và đôi chân dài hút mắt. Sự kết hợp giữa nhan sắc ngọt ngào, dáng vẻ năng động cùng nụ cười tươi sáng khiến mỗi lần xuất hiện, cô nàng đều trở thành tâm điểm.

Sau 2 năm về chung một nhà, cuộc sống hôn nhân của Văn Hậu - Hải My khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi hiện đang sinh sống trong căn biệt thự bề thế trị giá hàng chục tỷ đồng. Mỗi chiều, cả hai lại sánh đôi chạy bộ trên bãi biển, tận hưởng không khí trong lành. Buổi tối, đôi vợ chồng trẻ tiếp tục duy trì thói quen chơi cầu lông ngay trước sân nhà. Hình ảnh đẹp đôi, tình cảm ngày càng khăng khít của Văn Hậu - Hải My khiến công chúng không khỏi ghen tị, ví von họ chính là một trong những "couple vàng" của làng bóng đá Việt.

Có thể thấy, từ khi về chung một nhà với Văn Hậu, Hải My ngày càng toát lên vẻ mặn mà, đằm thắm mà vẫn giữ được sự trẻ trung, hiện đại. Cùng chồng tận hưởng cuộc sống trong biệt thự bạc tỷ, nàng WAGs vẫn luôn duy trì lối sống năng động, tích cực, truyền cảm hứng cho nhiều cô gái trẻ.



