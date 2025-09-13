MU 'tống khứ' thủ môn thảm họa Onana sang Thổ Nhĩ Kỳ

Onana chuyển sang thi đấu tại giải Vô địch Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ sau hai năm đầy sóng gió tại Old Trafford. Từng được kỳ vọng trở thành chốt chặn an toàn với mức phí chuyển nhượng ban đầu 43,8 triệu bảng từ Inter Milan vào mùa hè 2023, nhưng thủ môn người Cameroon lại liên tiếp gây thất vọng.

Anh thường xuyên mắc lỗi trong những trận cầu lớn, để lại hình ảnh về một thủ môn "thảm họa" trong mắt người hâm mộ Quỷ đỏ.

Ngay đầu mùa giải 2025/26, Onana tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích khi mắc sai lầm nghiêm trọng trong thất bại sốc của MU trước đội bóng hạng dưới Grimsby ở vòng 2 Carabao Cup. Pha bóng tai hại đó được xem là “giọt nước tràn ly”, khiến anh mất vị trí số 1 vào tay Altay Bayindir.

Theo nguồn tin từ ESPN, bản hợp đồng cho mượn này không kèm theo phí hay điều khoản mua đứt. Điều đó đồng nghĩa với việc Onana sẽ trở lại MU vào mùa hè năm sau, Đội bóng thành Manchester sẽ không phải gánh bất kỳ khoản lương nào trong thời gian anh thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước khi rời đi, Onana từng có ý định ở lại chiến đấu cho suất bắt chính tại Old Trafford. Nhưng sự xuất hiện của thủ môn trẻ Senne Lammens từ Antwerp trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng đã khiến anh đổi ý, chọn con đường rời đi để cứu vãn sự nghiệp.

Trong thông báo ngắn gọn, MU viết: “Thủ môn Andre Onana, đã gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn trong mùa giải 2025/26. Thương vụ được hoàn tất trước khi kỳ chuyển nhượng tại Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa ngày 12/9. Chúng tôi chúc anh may mắn".

Hiện tại, Onana cho biết anh đang rất háo hức chờ ngày ra mắt đội bóng mới:

“Tôi rất hạnh phúc. Tôi đang bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Tôi thực sự phấn khích. Cảm nhận được tình yêu thương từ những người xung quanh có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi muốn bắt tay vào công việc càng sớm càng tốt và mang lại niềm vui cho họ trên sân".

Onana rời MU sau 102 lần ra sân và danh hiệu FA Cup 2024. Tuy nhiên, số lần mắc sai lầm nghiêm trọng nhiều không kém những khoảnh khắc tỏa sáng, khiến anh trở thành một trong những thương vụ gây tranh cãi nhất lịch sử CLB.