Cậu hai nhà Beckham lúng túng né tránh khi bị hỏi về “drama” gia đình với anh cả Brooklyn

Tại sự kiện New York Fashion Week tối 12/9 (giờ địa phương), Romeo Beckham - con trai thứ nhà David và Victoria Beckham - gây chú ý khi lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng giữa drama gia đình. Ngay sau đó, khoảnh khắc anh chàng bị hỏi về tin đồn "cơm không lành, canh không ngọt" với anh trai Brooklyn lại trở thành tâm điểm.

Theo Daily Mail, khi một vị khách tại tiệc của thương hiệu House of Champion bất ngờ nhắc đến chuyện gia đình, Romeo chỉ mỉm cười gượng gạo, khẽ nhún vai và tuyệt nhiên không lên tiếng. Anh chàng 23 tuổi còn lịch sự đáp lại: "Rất vui được gặp bạn", ôm nhẹ rồi nhanh chóng rời đi.

Được biết, Romeo đã từ chối toàn bộ phỏng vấn thảm đỏ, chỉ nhận lời chụp ảnh cùng fan. Một cô gái kể lại: "Tôi nói với Romeo rằng rất tiếc khi nghe chuyện gia đình cậu ấy, và tôi đồng cảm với tình huống đó. Nhưng Romeo chỉ cười, không bình luận gì thêm".

Điều này càng khiến dân tình thêm bàn tán về tin đồn mâu thuẫn trong gia đình Beckham - khởi nguồn từ cuộc hôn nhân của Brooklyn và Nicola Peltz. Brooklyn không chỉ vắng mặt trong tiệc sinh nhật 23 tuổi của em trai Romeo tại London hôm 5/9, mà còn từng bỏ qua toàn bộ sự kiện mừng sinh nhật 50 tuổi của bố - danh thủ David Beckham trước đó. Anh thậm chí cũng không gửi lời chúc công khai cho Romeo hay bố mẹ trên mạng xã hội.

Trái ngược với sự im lặng của Romeo, Lexi Wood - tình cũ của Brooklyn, cũng góp mặt tại bữa tiệc Champion - lại không ngần ngại dành lời khen cho gia đình Beckham: "Romeo và Cruz là những người tuyệt vời nhất tôi từng gặp. Tôi cũng từng tiếp xúc với David và Victoria, họ thật sự đã xây dựng một gia đình đáng ngưỡng mộ".

Trong buổi tiệc sinh nhật vừa qua, ngoài bạn bè thân thiết, Romeo được bố mẹ David - Victoria, em trai Cruz và em gái Harper tháp tùng. Một nguồn tin thân cận cho biết: "Đó là một buổi tối ấm cúng, vui vẻ. Họ muốn mang lại cho Romeo kỷ niệm đáng nhớ, nhất là sau một năm khá khó khăn của gia đình Beckham".

Dễ thấy, trong khi Brooklyn ngày càng ít xuất hiện bên gia đình, những người con khác của David - Victoria vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó khăng khít. Cruz thường xuyên đồng hành cùng anh trai Romeo trong các sự kiện âm nhạc - thời trang, còn cô em út Harper thì liên tục được bố mẹ đưa đi du lịch, shopping, tham dự show diễn của mẹ. Chính sự đối lập này càng khiến netizen chú ý đến khoảng cách ngày một lớn giữa Brooklyn và các thành viên khác. Không ít fan lâu năm của nhà Becks bày tỏ sự tiếc nuối, bởi trước đây Brooklyn từng là "con cưng quốc dân" và được coi là niềm tự hào của cả gia đình.

Trong khi mối quan hệ giữa cậu cả Brooklyn và gia đình vẫn gây nhiều đồn đoán, Brooklyn được cho là sẽ góp mặt trong bộ phim tài liệu mới về Victoria Beckham phát hành trên Netflix vào ngày 9/10 tới. Bộ phim hứa hẹn mang đến cái nhìn độc quyền về cuộc sống, sự nghiệp thời trang - làm đẹp của "bà Becks" cùng gia đình quyền lực.




