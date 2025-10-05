Chưa thấy đôi nào bên nhau 25 năm vẫn tình như David với Victoria Beckham, nhìn ánh mắt Harper bên cạnh là đủ hiểu

Tuần lễ Thời trang Paris không chỉ là nơi phô diễn những thiết kế đẳng cấp, mà còn chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng Beckham - Victoria.

Sau khi show diễn của Victoria Beckham khép lại, David Beckham đã dành cho bà xã một nụ hôn nồng cháy ngay trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách, trong đó có cả cô con gái út Harper. Cô bé 14 tuổi với ánh mắt đầy hạnh phúc và ngưỡng mộ dành cho bố mẹ của mình.

Beckham và vợ hôn nhau nồng cháy trước sự chứng kiến của con gái

Khoảnh khắc Beckham và con gái cổ vũ cho Victoria

Victoria Beckham giữa ánh hào quang khi trình làng bộ sưu tập

Victoria rạng rỡ không giấu được niềm tự hào khi được chồng và các con sát cánh ủng hộ. Trong khi đó, David Beckham tiếp tục ghi điểm khi luôn thể hiện tình yêu và sự trân trọng dành cho người vợ đã gắn bó hơn 25 năm.

Harper – tiểu thư út của gia đình Beckham cũng trở thành tâm điểm khi xuất hiện trong chiếc váy hồng nhẹ nhàng, khoe vẻ đẹp ngày càng ra dáng thiếu nữ. Hình ảnh cô bé tươi cười, chứng kiến giây phút lãng mạn của cha mẹ khiến bầu không khí show diễn thêm phần ấm áp, gần gũi.

Tiểu thư Harper xinh đẹp được bố hộ tống

Khoảnh khắc tình cảm của vợ chồng Beckham không chỉ khiến khán giả thích thú, mà còn một lần nữa khẳng định họ là biểu tượng gia đình kiểu mẫu trong làng thể thao và thời trang quốc tế.

Trong khi đó, Victoria Beckham tự tin trình làng bộ sưu tập mới với chủ đề khai thác hành trình làm mẹ và sự trưởng thành của phụ nữ. Ngoài Harper, hàng ghế đầu còn có sự góp mặt của Romeo, Cruz cùng bạn gái Jackie Apostol. Chỉ thiếu vợ chồng Brooklyn Beckham – Nicola Peltz, gia đình Becks vẫn trở thành "điểm sáng" truyền thông tại Tuần lễ thời trang Paris.